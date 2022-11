Urgente: Seis allanamientos por ESTAFAS, de las que resultaron víctimas dos vecinas de General Alvear

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Gral. Alvear informa a la población que el día 09 de Noviembre del 2022, personal de la Comisaría local, de manera conjunta con Comisaría Olavarría 1°, Comisaría Olavarría 2°, Sub DDI Olavarría, Grupo GAD Olavarría y UPPL Olavarría, llevaron a cabo seis allanamientos en el marco de una investigación por ESTAFAS, de las que resultaron víctimas dos vecinas de General Alvear.

Tras dos denuncias radicadas en el mes de Junio del corriente año, en donde dos vecinas de esta ciudad refirieron haber sido estafadas, se dio inicio a las investigaciones correspondientes, realizadas por el Gabinete Técnico Operativo perteneciente a la Comisaría de General Alvear.

Ambas víctimas visualizaron publicaciones de Facebook realizadas desde el perfil “ROMINA PEREYRA”, quien ofrecía una vivienda en alquiler. Generado el contacto, un masculino quien decía ser “PEDRO EDGARDO LOPEZ”, era el encargado de realizar el negocio, el cual mediante ardid, les solicitaba a las víctimas que debían realizar una transferencia de dinero, con el fin de “reservar” la propiedad.

Una vez efectuado el depósito, los malvivientes cortaron todo tipo de comunicación y las víctimas constataron que la vivienda por la cual habían realizado la operación, en realidad no existía.

Del análisis de la información aportada por las empresas de telefonía, análisis de Redes sociales, movimientos bancarios y demás tareas investigativas efectuadas por el GTO de la Comisaría Local, se logró determinar que las estafas eran realizadas por dos internos alojados en la Unidad Penal nro. 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en la localidad de Sierra Chica. Asimismo, estos contaban con la colaboración de familiares y amigas, todas domiciliadas en la localidad de Olavarría, quienes recibían dinero ilícito y organizaban la actividad delictiva mediante llamados telefónicos y “visitas” en la Unidad carcelaria.-

Reunidas las pruebas y elevadas a Fiscalía de intervención, fueron solicitadas las correspondientes órdenes de allanamiento, registro y secuestro, las cuales fueron otorgadas por S.S. Dr. Juan José SUAREZ, titular del Juzgado de Garantías nro. 3 del Dpto. Judicial Azul.- Es así que el día 9 de Noviembre, en horas de la mañana, personal de la E.P.S. COMUNAL DE GENERAL ALVEAR, de manera conjunta con Comisaría OLAVARRIA 1°, Comisaría OLAVARRIA 2°, SUB DDI OLAVARRIA, GAD OLAVARRIA y UPPL OLAVARRÍA, llevaron a cabo seis allanamientos de manera simultánea, dos de ellos en la Unidad Penal nro. 38 de SIERRA CHICA y los cuatro restantes en diferentes puntos de la ciudad de Olavarría, sitios en donde se procedió al secuestro de teléfonos celulares, tarjetas SIM, anotaciones, computadoras, tickets, tarjetas bancarias y demás elementos recogidos para su posterior análisis.

La causa se encuentra caratulada como ESTAFA – DOS HECHOS, con intervención de la Fiscalía nro. 20 Local, a cargo del Sr. Agente Fiscal, Dr. Cristian R. CITTERIO.