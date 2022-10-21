BOCHAS: TORNEO OFICIAL INDIVIDUAL 2023 3RA CATEGORIA

JUEVES 20 – CANCHA SARMIENTO DE TAPALQUE
ZONA E LUIS MUNGAY (SARMIENTO) 4 JUAN SALDIAS (JOVENES) 12
JUAN SALDIAS (JOVENES) 12 LUIS MUNGAY (SARMIENTO) 1
FECHA DE HOY VIERNES 21 – CANCHA DE SARMIENTO
ZONA F FELICIANO LOPEZ (SARMIENTO) VICENTE RODA (JOVENES)
FELICIANO LOPEZ (SARMIENTO) KEVIN CAÑAS SUAREZ (JOVENES)
ZONAL DE 1RA EL DOMINGO 23 – PROGRAMA
8.30 HS RECEPCION, DESAYUNO Y SORTEO EN JUBILADOS
9 HS 1RA FECHA EN ALVEAR FC Y JUBILADOS
11 HS PARTIDO DE GANADORES EN JUBILADOS Y DE PERDEDORES EN AFC
13 HS ALMUERZO
14.30 HS PERDEDOR DE GANADORES Y GANADOR DE LOS PERDEDORES EN AFC
16 HS FINAL
17.30 HS 2DA FINAL EN CASO DE SER NECESARIO.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA