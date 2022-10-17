DIA DE LA LEALTAD PERONISTA 1945 – 17 DE OCTUBRE – 2022.

RECORDAMOS CON GRAN AFECTO EL DIA DEL NACIMIENTO DE NUESTRO MOVIMIENTO PERONISTA, AQUEL HISTORICO 17 DE OCTUBRE DONDE EL PUEBLO SALIO A LA CALLE A RECLAMAR LA LIBERTAD DE SU LIDER EL ENTONCES CORONEL JUAN DOMINGO PERON, AQUELLA GESTA INOLVIDABLE PERMITIO CONSOLIDAR EL DESEO DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS SECTORES POPULARES QUE SE VIO PLASMADO AL AÑO SIGUIENTE CON EL TRIUNFO ELECTORAL QUE POSIBILITO´ AL GENERAL PERON ACCEDER A LA PRESIDENCIA Y PONER EN MARCHA LA TRANSFORMACION POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL MAS SIGNIFICATIVA QUE SE CONOZCA. EN ESTA FECHA DE TANTA IMPORTANCIA PARA EL PERONISMO SALUDAMOS AFECTUOSAMENTE A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE GENERAL ALVEAR.
PARTIDO JUSTICIALISTA –LEALTAD PERONISTA-
GUSTAVO HERRERA GAUDENCIO ANIBAL FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL. PRESIDENTE.