General Alvear tiene su primer equipo clasificado a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022

INFORME JUEGOS BONAERENSES 2022 – JUVENILES

La Dirección de Deportes informa que en el día de ayer, en la ciudad de Olavarría se realizó la Etapa Regional de la disciplina Fútbol 5 Femenino logrando unos resultados increíbles:

Equipo SUB 14: Llego hasta la instancia SEMIFINAL

Equipo SUB 16: CLASIFICADO A LA FINAL PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.

Equipo SUB 18: Perdió la Final.

Gracias a todas por participar y Felicitaciones al equipo clasificado!!!





Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes