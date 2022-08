Héctor “Pichi” Almendros Campeón de la “Copa Rocky” en Capital Federal

El Alvearense Héctor “Pichi” Almendros, se presentó en una importante competencia Nacional de Fisicoculturismo en el Barrio de Palermo en Capital Federal.

“El Pichi” participó en el Campeonato “copa rocky” se llevó a cabo en capital federal, sala siranush teatro palermo y se coronó Campeón en fisicoculturismo open categoría hasta 80 kg..

El flamante campeón, esto decía en sus redes sociales 👇👇

Algo de lo que fue ayer en la “copa rocky”

me presente en dos categorías, donde me consagré “campeón”🥇 en la categoría open hasta 80 kg. y en la categoría “true novice” quede en 5to🏅 lugar a raíz de haber ganado mí categoría participé en él overal que fue algo muy lindo estar con semejantes bestias ahí arriba! Muy contento con los resultados obtenidos y esto me da un empujón de ánimo tremendo para seguir en todo lo que se viene. por supuesto que hay que seguir mejorando y puliendo detalles, pero creanme que fue un gran día él que viví ayer. Me siento muy pero muy feliz. Quiero agradecer a todos los que a lo largo de este tiempo me han brindado su apoyo, a todos mis alumnos/as,a mis amigos/as por los mensajitos recibidos y él apoyo constante de todos! A mí mamá Mónica Isabel Baez que ala distancia esta siempre en todo y deseandome lo mejor siempre,te amo viejita, ami flia en general gracias.. Seguiremos trabajando aún más duro para lo que se viene. Agradezco mucho a mi couch: @matheo_mandial por estar en cada detalle previos al torneo y aún en él torneo.. hemos formado un tremendo equipo gracias animal. Se nos vienen cosas grandes por delante asiq tenemos que trabajar él doble.. Próxima parada. Campeonato argentino npc en rosario.. tenemos 4 meses más para seguir mejorando.. Gracias a todos💪😊🙌

“Copa rocky”

@npcworldwideargentina

@matheo_mandial

@infinit_nutrition.ok

@gym_vital_saladillo