Este sábado 6 de agosto, te esperamos para dar comienzo a otra edición del clásico Torneo De Veteranos 2022, en el Alvear Fútbol Club, desde las 11:30 horas.

Los partidos que se disputarán la primera fecha son los siguientes:

⚽ 11:30 hs: Las Cañitas vs. Veteranos AFC

⚽ 13:00 hs: Panadería Gani vs. Veteranos CDA

⚽ 14:30 hs: Nico Travel vs. Osbell Beer

⚽16:00 hs: Katmandú vs. Villa Barreiro.

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes