EL FRENTE DE TODOS PROPUSO RECUPERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BLOQUERA MUNICIPAL

En la 5ta Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, este lunes 4 de julio, el Bloque de Concejales del Frente de Todos solicitó mediante Proyecto derivado a Comisión, la puesta en funcionamiento de la Bloquera Municipal.

Con el objetivo de atender la crítica situación que muchos sectores de la sociedad padecen y considerando que hay herramientas que de mínimo ayudarían a paliar los distintos problemas, pero sobre todo, teniendo en cuenta que el Estado no puede permanecer indiferente; se propone la recuperación de la Bloquera, además de determinar los sectores a intervenir, requisitos para ser beneficiarios, prioridades, mecanismos de funcionamiento, alcances, alternativas, etc., etc..

El pase a Comisión tiene la intención de enriquecer la propuesta, en base a los aportes de ambos Bloques que coincidieron en la utilidad que hoy puede tener una Bloquera que salga en auxilio de los sectores mas necesitados.

BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS DE GENERAL ALVEAR