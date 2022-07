ETAPA LOCAL BASQUETBOL 3X3 JUEGOS BONAERENSES 2022

La Dirección de Deportes Municipal informa que en el día de ayer se llevó a cabo la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2022, en la disciplina BASQUETBOL 3X3 en las instalaciones del CUEC.

Los clasificados a la Etapa Regional son:

MASCULINO SUB 14:

Vilches Benjamín, López Axel, Quin Lautaro, Rachit Juan José, Villarruel Francisco.

MASCULINO SUB 16:

González Facundo, Veiga Yian, Citterio Justo, Martínez Lázaro, Grino Nehuel.

MASCULINO SUB 18:

Palmero Javier, Giménez Mauricio, Zamboni Federico, Reyna Juan Manuel.

FEMENINO SUB 16:

Luguercio Milagros, González Brisa, Fortain Milagros, Quin Morena.

FEMENINO SUB 18:

Goñi Valentina, Zappacosta Sthefanie, Córdoba Sol, Bautista Violeta, Córdoba Melany, Elgart Manuela.

FEMENINO SUB 14:

Orella Dolores, Díaz Serena, Cuadrado Agustina, Baroncini Celina, Carricarte Justina, Orella María.

Felicitamos a todos los ganadores que pasaron a la próxima instancia de los Juegos Bonaerenses y agradecemos al Club Unión Empleados de Comercio por cedernos sus instalaciones para poder llevar adelante esta jornada.











Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes