64 alumnos/as junto a 9 adultos de la Escuela de Estética viajaron a Sierras Bayas para iniciar la tan ansiada Travesía

El martes 14 después de tanta incertidumbre y mucho trabajo, 64 alumnas y alumnos de los Niveles II y III y IV (de 7 a 11 años) junto a 9 adultos entre docentes y auxiliar viajamos a Sierras Bayas para iniciar nuestra tan ansiada Travesía.

Iniciamos nuestro recorrido en el Museo del lugar donde nos esperaba Daniel Fite, artista reconocido en la zona para mostrarnos y explicarnos su emblemática obra. Luego de compartir ese momento artístico, empezaría un camino de aventura a través de la intensa, cansadora por momentos pero fascinante caminata por ese bellísimo PAISAJE SERRANO que nos fue deslumbrando ante esos circuitos laberínticos e inquietantes. La segunda parada fue para almorzar y observar una de las obras de Fite.

Continuamos descubriendo el escenario natural y entre risas, temores de no caer, y mucha atención exploramos el lugar desde lo alto.

No podía faltar el parque que fue la próxima parada.

Cómo no finalizar allí, ese lugar mágico e inquietante donde la imagen cinematográfica parecía cobrar vida. ¡¡El Monte de Los Frenos!!

Por último, debíamos regresar.

Dijimos:-_¡¡Cómo van a dormir durante el regreso!!!!! Pero no fue así….energías hasta Escuela de Estetica Gral. Alvear les sobraba aún!!!

No fue fácil pero se pudo concretar. Agradecemos a Turismo General Alvear PBA que está presente cada vez que necesitamos de su colaboración para trasladarnos.En esta combi viajó EL GRUPO ROSA. Mención especial para Beto Anido quien siempre nos recibe de la mejor manera, a Norma Massaccesi y Carla Fredes que nos ayudaron con nuestros alumnos manteniendo muy buen humor y Mauricio Albo, el chofer que tuvo la paciencia suficiente para escuchar el bullicio permanente en el viaje.

Otro vehículo que utilizamos fue la Combi de agencia LaMarina Viajesyturismo. Aquí llevamos al GRUPO VERDE. José Bautista al ritmo de cantos, bromas y música generó muy buen clima para que el grupo se sintiera cómodo y feliz en el recorrido.

En el micro EMA BUS de la ciudad de Las Flores fueron los GRUPO ROJO Y MARRÓN. La buena onda del chofer hizo ameno el viaje para todos quienes allí viajaban.

Por último agradecer a Jefatura Distrital General Alvear, a todos los docentes (Daniela Murphy, Paola Leiva , Roxana Barbaro, FabiánDíaz, Alfonso Lopetegui, Luciano Borneo, Chiche Fernández, Alejandro Illescas), y auxiliar ( Mirta Iribertegui) que hicieron posible esta experiencia única. A alumnos, alumnas y familias que son los pilares fundamentales y mas importante para lograr lo propuesto.

Sentimos una emoción que nos llena el alma. Proyecto cumplido, por muchos más!!!!!!