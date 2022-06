LA PEÑA “ALVEAR ES DE BOCA” INFORMA

COMO ES DE PUBLICO CONOCIMIENTO ANDA CIRCULANDO EN NUESTRA CIUDAD UNA “RIFA/BONO”, UTILIZANDO EL NOMBRE BOQUENSE EN CLARA REFERENCIA A NUESTRO CLUB

EL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS NO RECONOCE A OTRA PEÑA QUE ES LA NUESTRA! .

ALVEAR ES DE BOCA.

LA ACLARACIÓN ES PORQUE LA CIRCULACION ES CONFUSA Y ENGAÑOSA PARA TODOS LAS PERSONAS DE BUENAS INTENCIONES.

MUCHA GENTE NOS CONSULTA Y QUEREMOS QUE LOS SOCIOS Y TODOS LOS SIMPATIZANTES DE BOCA SEPAN LA VERDAD!

LA UNICA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL CLUB ES LA

PEÑA OFICIAL “ALVEAR ES DE BOCA”

NUESTRO TRABAJO ES PARA TODOS LOS SOCIOS DE ALVEAR Q TODAVIA ESPERAN UNA RESPUESTA DE QUIENES DE MANERA ARBITRARIA SIGUEN UTILIZANDO A NUESTRA AMADA INSTITUCIÓN PARA BENEFICIOS PERSONALES.

SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA EL SOCIO Y LA COMUNIDAD EN ACCIONES SOCIALES COMO HASTA AHORA. Y NO PERMITIREMOS QUE SIGAN UTIZANDO NUESTROS COLORES, PARA FINES POCO CLAROS.

CONSTRUIMOS UN GRUPO FUERTE DE TRABAJO Q POR SUERTE FUE AVALADO POR LOS SOCIOS Y EL CLUB, EN LA ASAMBLEA LLEVADA A CABO CON PRESENCIA DE DIRIGENTES.

QUEREMOS UN CLUB PARA TODOS.

NO DESCANSAREMOS CUIDANDO A BOCA SIEMPRE Y

NO PERMITIREMOS LA MALA UTILIZACION DE SU NOMBRE.

SOMOS DIRIGENTES JOVENES CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR DE FORMA HONESTA, CON IDALGUIA Y DE CARA AL SOCIO, COMO LO REMARCA NUESTRO PRESIDENTE CADA VEZ Q TENEMOS LA SUERTE DE ESCUCHAR.

MUCHAS GRACIAS

Gral Alvear, 09Junio2022!