La dirección general de cultura informa los resultados de las primeras dos fechas de Juegos Bonaerenses 2022, Etapa Local

1º fecha el día lunes 06 de junio las disciplinas que se llevaron a cabo fueron:

● ARTES PLASTICAS:

-PINTURA (ADULTOS MAYORES): HILDA ZAPPACOSTA

-OBJETO ARTISTICO (ADULTOS MAYORES): SUSANA COMAS

-DIBUJO (SUB 18): MACARENA MONTAÑO

-PINTURA (SUB 18): EMILIO MANGUDO

● LITERATURA:

-CUENTO (ADULTOS MAYORES): JORGE SALVADOR MULLICA

-POESIA (ADULTOS MAYORES): JORGE SALVADOR MULLICA

-CUENTO (SUB 15): EMILIA DIMASI

● NARRACION ORAL PCD:

-NARRACION ORAL (PERSONAS CON DISCAPACIDAD): CATALINA RESTIVO

● FOTOGRAFIA:

-FOTOGRAFIA (ADULTOS MAYORES): MALENA SABATINI

-FOTOGRAFIA (UNICA): VALENTINA GOÑI

2º fecha el día martes 07 de junio:

● COCINEROS BONAERENSES:

-PLATO PRINCIPAL (ADULTOS MAYORES): HELENA MENGARELLI

-POSTRE (SUB 15): RUBINO ALBANO DELFINA

● DANZAS TANGO:

-DANZAS TANGO (ADULTOS MAYORES): ANDRES ZAMUDIO Y SUSANA COMAS

Desde esta dirección agradecemos a todos los participantes y invitamos a acompañar hoy miércoles 08 de junio a la 3º fecha, donde se presentarán a partir de las 18:00 hs en la sala del cine/teatro español:

● – Freestyle Rap / Sub 18

● Música Rock / Única

● Conjunto Musical Cumbia / Única

● Solista Vocal / Sub 15/ Sub 18/ Adultos Mayores/ PCD