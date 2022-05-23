La Dirección General de Cultura informa los días y horarios en que se desarrollaran las disciplinas de la ETAPA LOCAL de Juegos Bonaerenses 2022.

LUNES 06 /06
• Artes Plásticas – Sub 15/18/ Adultos Mayores
• HORARIO: LAS OBRAS SE ENTREGAN A LAS 11:00 HS Y QUEDAN EN EXPOSICION HASTA LAS 20:00 HS, QUE SE DARAN LOS RESULTADOS.-
– DIBUJO (cine/Hall)
-PINTURA (Cine/Hall)
-OBJETO ARTISTICO (Cine/hall)
• Literatura – Sub 15/18/ Adultos Mayores
HORARIO: LAS OBRAS DEBEN SER ENTRAGADAS 5 DIAS ANTES DE FECHA PACTADA AL SIGUIENTE MAIL: culturaalvear@gmail.com DICHO DIA EL JURADO DARA LOS RESULTADOS A LAS 19:00 HS.-
-CUENTO (cine/Hall)
– POESIA (cine/Hall)
• Narración Oral / PCD – (Sala/Cine)
HORARIO: LOS PARTICIPANTES SE TENDRAN QUE PRESENTAR A LAS 19:00 HS
• Fotografía – Sub 18 / Adultos Mayores
HORARIO: LAS OBRAS SE ENTREGAN A LAS 11:00 HS Y QUEDAN EN EXPOSICION HASTA LAS 20:00 HS, QUE SE DARAN LOS RESULTADOS.-
– (Cine/Hall)
MARTES 07/06
• Cocineros Bonaerenses – Sub 15 / Adultos Mayores
HORARIO: SERA A PARTIR DE LAS 11:00 HS, EN ETAPA MUNICIPAL EL PLATO O POSTRE SE PODRA PRESENTAR:
A- TOTALMENTE ELABORADO
B-CON ALGUNAS PRE COCCIONES
C-PARA TERMINAR DE ARMARLO EN L A COMPETENCIA
– PLATO PRINCIPAL (Cine/Hall)
-POSTRE (Cine/Hall)
• Danzas Tango – Adultos Mayores
HORARIO: SE PRESENTARAN A PARTIR DE LAS 11:00 hs
(Sala/Cine)
MIERCOLES 08/06
HORARIO: A PARTIR DE LAS 18:00 HS
• Freestyle Rap / Sub 18 – (Sala/Cine)
• Música Rock / Única – (Sala/Cine)
• Conjunto Musical Cumbia / Única – (Sala/Cine)
• Solista Vocal / Sub 15/ Sub 18/ Adultos Mayores/ PCD – (Sala/Cine)
MARTES 28/06
• Teatro – Única(juveniles) / Única(adultos mayores)
HORARIO: A PARTIR DE LAS 19:00 HS.-
(Sala/Cine)