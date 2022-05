La Dirección General de Cultura informa los días y horarios en que se desarrollaran las disciplinas de la ETAPA LOCAL de Juegos Bonaerenses 2022.

LUNES 06 /06

• Artes Plásticas – Sub 15/18/ Adultos Mayores

• HORARIO: LAS OBRAS SE ENTREGAN A LAS 11:00 HS Y QUEDAN EN EXPOSICION HASTA LAS 20:00 HS, QUE SE DARAN LOS RESULTADOS.-

– DIBUJO (cine/Hall)

-PINTURA (Cine/Hall)

-OBJETO ARTISTICO (Cine/hall)

• Literatura – Sub 15/18/ Adultos Mayores

HORARIO: LAS OBRAS DEBEN SER ENTRAGADAS 5 DIAS ANTES DE FECHA PACTADA AL SIGUIENTE MAIL: culturaalvear@gmail.com DICHO DIA EL JURADO DARA LOS RESULTADOS A LAS 19:00 HS.-

-CUENTO (cine/Hall)

– POESIA (cine/Hall)

• Narración Oral / PCD – (Sala/Cine)

HORARIO: LOS PARTICIPANTES SE TENDRAN QUE PRESENTAR A LAS 19:00 HS

• Fotografía – Sub 18 / Adultos Mayores

HORARIO: LAS OBRAS SE ENTREGAN A LAS 11:00 HS Y QUEDAN EN EXPOSICION HASTA LAS 20:00 HS, QUE SE DARAN LOS RESULTADOS.-

– (Cine/Hall)

MARTES 07/06

• Cocineros Bonaerenses – Sub 15 / Adultos Mayores

HORARIO: SERA A PARTIR DE LAS 11:00 HS, EN ETAPA MUNICIPAL EL PLATO O POSTRE SE PODRA PRESENTAR:

A- TOTALMENTE ELABORADO

B-CON ALGUNAS PRE COCCIONES

C-PARA TERMINAR DE ARMARLO EN L A COMPETENCIA

– PLATO PRINCIPAL (Cine/Hall)

-POSTRE (Cine/Hall)

• Danzas Tango – Adultos Mayores

HORARIO: SE PRESENTARAN A PARTIR DE LAS 11:00 hs

(Sala/Cine)

MIERCOLES 08/06

HORARIO: A PARTIR DE LAS 18:00 HS

• Freestyle Rap / Sub 18 – (Sala/Cine)

• Música Rock / Única – (Sala/Cine)

• Conjunto Musical Cumbia / Única – (Sala/Cine)

• Solista Vocal / Sub 15/ Sub 18/ Adultos Mayores/ PCD – (Sala/Cine)

MARTES 28/06

• Teatro – Única(juveniles) / Única(adultos mayores)

HORARIO: A PARTIR DE LAS 19:00 HS.-

(Sala/Cine)