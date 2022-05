La Dirección de Deportes informa que en el día de la fecha, jueves 19 de mayo, se llevara adelante la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2022, disciplina: SOFTBOL

Las categorías que se enfrentaran buscando su lugar en la etapa regional son:

SOFTBOL:

FEMENINO SUB 14 MASCULINO SUB 14 FEMENINO SUB 16

Se dará inicio a la competencia a partir de las 13.30 hs, en las instalaciones del C.E.F. Nº 36

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes