Hoy lunes 16 de mayo se llevara a cabo, desde las 13:30 horas, en el predio de la Pileta Municipal, la etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2022, disciplina: Beach Vóley.

Las categorías que participaran buscando el pase a la Etapa Regional son:

Masculino Sub 16 Masculino Universitarios Femenino Sub 16 Masculino Sub 18

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes