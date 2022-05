EZEQUIEL CAÑAS JUGO EL PROVINCIAL DE PRIMERA

Cayo con el local

Ezequiel Cañas representó a nuestra Asociación en el Provincial Individual de Primera Categoria en Bahia Blanca el pasado fin de semana, en el Torneo que reunió a 44 jugadores, uno de cada afiliada a la Federación Provincial. Vicente Roda fue el Director Tecnico y José María Vivas el delegado.

Practicado el sorteo en el Congreso del Viernes, el sábado debió jugar la zona A en el Club Sporting de Punta Alta (cancha sintetica) donde venció en primer lugar a Juan José Rosso de General Alvarado 12 a 2 y luego en duelo de ganadores a Rodrigo Abraldes de Zona Sur por lo que clasifico primero. Luego de esperar a que se definieran las zonas le tocó jugar con el local Pablo Spurio con quien cayo 12 a 9 quedando ubicado entre los 12 mejores jugadores del certamen. En un partido donde Ezequiel llevo la delantera 4 a 0 y 8 a 4 luciendo un muy buen arrime le falto una mejor puntería en el bochazo ganándose pese a la derrota el reconocimiento del público que había colmado las instalaciones del club. Era este el primer torneo del alvearense luego de ser ascendido a primera categoría por la Confederación Argentina de Bochas.

El Campeón del Torneo fue el tresarroyense Martin Aristain de tan solo 23 años, quien aventajó al olavarriense Juan Pablo Notararigo.

AHORA LOS PIBES

El próximo domingo es el Turno del Regional de Arrimemos al Chico que se jugará en Tandil donde nuestra Asociación participará con equipos sub 9, sub 12 y sub 15 buscando la clasificación para el Provincial de Mar del Plata de fin de año.

SIGUE EL TORNEO DE PAREJAS DE 3RA.

Esta semana continuará el Torneo Oficial de Parejas de 3ra categoría que en estas horas tuvo estos resultados:

JORNADA VIERNES 6 DE MAYO – CANCHA DEPORTIVO – ZONA B

JOVENES C Eduardo Rosales – Guillermo Mancione 12

JOVENES A Claudio Mangudo – Felipe Albo 1



DEPORTIVO Hernán Martin – Abelardo Fernandez 12

JOVENES A Felipe Albo – Luis Alvarez 4



DEPORTIVO Hernán Martín – Abelardo Fernandez 12

JOVENES C Dylan Mancione – Guillermo Mancione 0



ZONA B PJ PG PP TF TC PUNTOS

DEPORTIVO 4 3 1 45 17 3

JOVENES C 4 2 2 25 34 2

JOVENES A 4 1 3 22 45 1

HOY JUEGA EN ALVEAR FC LA ZONA C CON JOVENES B VS SARMIENTO B a primera hoja y luego participa ALVEAR FC B