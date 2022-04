EL HCD DICE QUE EL BUSTO DE EVA PERÓN DEBE SER RESTITUIDO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD

En 1955 fue arrancado violentamente de su lugar y desde ese momento desaparecido. La Revolución Libertadora comenzaba la construcción que se monta entonces sobre la figura del enemigo que hay que excluir.



Casi 67 años después, se da un paso no menor para que el presente y futuro se sustenten y proyecten teniendo definitivamente claro nuestro pasado y que las diferencias políticas no queden nunca más a merced del odio y la violencia.



El proyecto del Bloque del Frente de Todos de General Alvear, finalmente fue aprobado con una sola diferencia. Mientras que el Bloque oficialista proponía dejar a criterio del Poder Ejecutivo el lugar, el Frente de Todos estimó que debía mantenerse en un sector de preponderancia, tal como decidió un importante sector de la sociedad Alvearense en la mitad del siglo pasado y por eso propuso (estando hoy ocupado el lugar original), la Plaza principal. En la esquina de Av. Presidente Perón y Sarmiento. Eso se aprobó por mayoría.



Sacarlo de esa zona, significaría mantener aquella construcción que pretendía excluir al rival político de toda escena pública. El busto de Eva Perón es parte de la historia y el patrimonio de Gral Alvear. Esconderlo significa esconder esa historia.

Pero todos estamos hechos de historia. Si no reconocemos nuestro pasado no podemos ver nuestro presente ni proyectar el futuro.



BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS DE GENERAL ALVEAR