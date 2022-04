En un País donde los Gobernantes tienen 1000 causas penales, un Alvearense no puede ejercer como abogado por haber tenido antecedentes

Es el caso del joven Eric Gorosito, quien se recibió de abogado hace un par de meses y el colegio de abogados de Azul no lo deja trabajar. El Dr. Gorosito escribió esta carta abierta 👇👇

Existen las segundas oportunidades?

En un país donde en los últimos años se ha adherido a innumerables Pactos de Derechos Humanos, donde se pregona la reinserción social, donde se llenan la boca con palabras como valores, justicia y trabajo; yo personalmente no lo estaría viendo.

Es más, lo estoy sufriendo.

Yo soy alguien que alguna vez fue un ‘‘preso’’, donde aún después de pagar por mis errores (algunos veraces y otros ardides plasmados en mi vencido legajo judicial) me llevó a padecer innumerables puertas que se cierran, de lugares donde justamente viven o utilizan las cárceles para su beneficio.

Porque un ‘‘preso’’ puede votar pero no puede participar de un partido político?

Por qué un ‘‘preso’’ tiene la posibilidad de contratar un abogado pero no de convertirse en uno de ellos?

Por qué un ‘‘preso’’ puede estudiar abogacía en una cárcel pero si se recibe será en vano porque los antecedentes le impiden ejercer tan noble profesión?.

De qué reinserción social me están hablando sino puedo trabajar de lo que estudie?.

Soy una persona que cree que el estudio y el trabajo son la clave del éxito, por este motivo estudie hasta el cansancio y después de muchos años pude convertir mi sueño en realidad y ser ABOGADO. Recuerdo el orgullo de mi familia, la alegría de mis amigos y conocidos que conocen mi historia y lo que tuve que luchar para lograr la persona que soy hoy.

Es más, este jueves 21/4 comienza mi cursada para ser Escribano, siempre queriendo ser un mejor profesional.

Desde que vine a vivir definitivamente a Alvear no hice más que tratar de ser un eslabón positivo para la sociedad pero las instituciones, que luchan por la justicia, son las que hoy me hacen sufrir una injusticia.

El pasado 12 de abril debía jurar como abogado en el Colegio de Azul pero se me bajó de la misma porque tenía antecedentes penales, desde ese momento se llevaron toda mi ilusión y me ha llevado a un sinfín de sufrimiento psicológico y hasta físico.

Hasta el momento, aunque agradezco a quienes pude comunicarme del Colegio por tan amable atención, nadie pudo decirme fehacientemente si voy a poder jurar en el mes de mayo o siquiera si van a dejarme hacerlo en algún momento.

Yo me pregunto por qué pude matricularme sin problemas en el Colegio de Abogados de Capital Federal y hasta obtener la matricula Federal que otorgan en La Plata pero en provincia es donde me están poniendo trabas para ejercer una profesión que amo con alma y vida.

Mis antecedentes vencieron en enero del 2020 y no tengo ninguna inhabilitación para ejercer, por qué no me dan otra oportunidad teniendo una actitud inclusiva y no discriminatoria?

Yo soy alguien que hace cuatro años estaba recorriendo un penal como interno y hoy hace casi tres que soy docente en la Unidad nro. 30, si eso no es reinserción social; entonces no sé qué ejemplo darles.

El que me conoce sabe que la abogacía fue lo que me ayudo a salir de mi peor momento y tengo bien claro que es el medio para darle un excelente futuro a mi hija, por este motivo les pido encarecidamente que me dejen trabajar de lo que amo. Déjenme ejercer la abogacía para ayudar a las personas que tienen y también a las que no tienen.

Mi interés en matricularme en el Colegio de Azul es que siento que es mi lugar y además podré ser defensor público para ayudar a mis vecinos alvearenses. Hasta me han dejado participar en una de sus reuniones en nuestro querido General Alvear.

Escribo estas oraciones con un profundo dolor en mi corazón donde solo pido una cosa: DEJENME TRABAJAR COMO ABOGADO. El Orgullo y el Honor del Colegio estarán a salvo conmigo.