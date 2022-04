Juegos Bonaerenses Cultura 2022 – Los esperamos. Inscripción hasta el 30 de Abril

Los JUEGOS BONAERENSES están destinados a todas las personas de la provincia de Buenos Aires y a todos aquellos que desarrollan su actividad cultural en la misma, comprendidos en las siguientes categorías

:

JUVENILES

A- SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

B- B- SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2004, 2005 y 2006.

C- C- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2004 y 2010 inclusive.

ADULTOS MAYORES

ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1962 inclusive y anteriores.

UNIVERSITARIOS

ÚNICA: podrán inscribirse las personas nacidas entre los años 1963y 2004 Destinada a todos los estudiantes universitarios que se encuentran cursando en Universidades o bien en Institutos Terciarios (carreras de 3 años o más de duración), los mismos podrán representar a:

A- A sus municipios de residencia, tal como figura en el D.N.I. al 31 de diciembre de 2021

B- A la universidad o institución de la que son alumnos regulares

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(PCD) A-ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2010 inclusive y anteriores (Ver reglamento general de Cultura PCD y el específico de cada disciplina)

👉🏼 DISCIPLINAS:

🧑🏻 JUVENILES:

•Arte Circense. Individual o pareja Categoria: única

•Artes Plásticas:

-Dibujo- Individual- Sub 15 y Sub 18

-Pintura- Individual- Sub 15 y Sub 18

-Objeto Artístico- Individual- Sub 15 y Sub 18

-Mural- Individual o pareja- Categoría única

•Cocineros Bonaerenses:

-Plato principal-Individual- Sub 15 y Sub 18

-Postre-Individual- Sub 15 y Sub 18

•Danzas Folklóricas pareja- Sub15 y Sub18

•Danza tango. pareja- categoría única

•Fotografía. Individual- categoria única

•Freestyle Rap. Individual- Sub15 y Sub18

•Literatura:

-Cuento- individual – Sub15 y Sub18

-poesía-individual – Sub15 y Sub18

•Malambo. individual – Sub15 y Sub18

•Música Rock. Grupal- Categoria única

•Conjunto Musical Cumbia.Grupal- Categoria única

•Solista Vocal. Individual- Sub15 y Sub18

•Stand Up.Individual- Categoria única

•Teatro Grupal-Categoria única

•Videominuto. Grupal-Categoría única

👉PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD):

•Danzas Folklóricas- Pareja- Categoría única

•Danza Teatro- Grupal- Categoría única

•Dibujo – individual- Categoría única

•Fotografía-individual- Categoría única

•Malambo-individual- Categoría única

•Narración Oral-individual- Categoría única

•Pintura -individual- Categoría única

•Solista Vocal Individual- Categoría única

🧓🏻 ADULTOS MAYORES:

•Artes Plásticas:

-Dibujo- Individual – Categoría única

-Objeto Artístico- Individual – Categoría única

-Pintura- Individual – Categoría única

•Cocineros Bonaerenses:

-Plato Principal- Individual – Categoría única

-Postre. Individual – Categoría única

•Danzas Folklóricas- Pareja- Categoría única

•Danza Tango Pareja- Categoría única

•Fotografía- individual- Categoría única

•Literatura:

-Cuento -individual- Categoría única

-Poesía- individual- Categoría única

•Solista Vocal- individual- Categoría única

•Teatro- Grupal- Categoría única

👩🏻‍🎓UNIVERSITARIOS:

•Artes Plásticas:

-Dibujo- Individual- Categoría única

-Objeto Artístico -Individual- Categoría única

-Pintura- Individual- Categoría única

•Fotografía. Individual- Categoría única

•Freestyle Rap.Individual- Categoría única

•Solista Vocal.Individual- Categoría única

•Stand Up.Individual- Categoría única

•Videominuto.Individual- Categoría única

Para más información e inscripciones de las disciplinas Culturales dirigirse a la Dirección de Cultura Roque Pérez esquina Sarmiento de lunes a viernes de 07:00 a 13:30 hs. Teléfono ☎️ 2344-481970.

Por las redes sociales: Facebook, instagram y mail culturaalvear@gmail.com