Caso Woldryk: vecinos de nuestra Ciudad realizaron una marcha que su familia no respaldó

Vecinos de General Alvear, conmocionados por la desaparición de Juan Woldryk, convocaron a una nueva marcha que se llevó a cabo en la tarde hoy.

Se trata de la segunda manifestación realizada en dicha localidad pero esta vez con un pedido de respuestas que, aseguran, a esta altura de los acontecimientos deberían llegar.

Entre los reclamos que se escucharon durante la marcha, se destacó la disconformidad general con los investigadores que dirigen la averiguación de paradero del trabajador rural y también de las autoridades municipales.

En tanto se determinó que, de ser necesario, los conocidos y amigos de Woldryk viajarán hasta Bolívar para hacer oír sus pretensiones.

Sin embargo, contradiciendo estas aseveraciones de deficiencias en la dirección del proceso de búsqueda del alvearense, se pronunció Romina, la propia hermana de Juan Woldryk.

En un posteo de Facebook, Romina replicó: “Ya sé que quieren que mi hermano aparezca igual que nosotros, su familia. Como ya saben, está todo en manos de la Justicia y hay que entender que no hay que entorpecer la investigación. Y que les quede claro para que no hablen por hablar que desde el día uno que desaparece mi hermano lo estan buscando, tanto la Policía de Bolívar como la de Alvear y muchas otras. También Bomberlos Voluntarios de Bolívar que brindó su apoyo. Hay noticias falsas que están circulando por lo cual no hay que hacerle caso a dichas cosas. Como familiar directa del desaparecido, pido que se informe bien antes de estar hablando pavadas, por respeto a nuestra familia”.

La mañana de Bolívar