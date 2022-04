Se realizó el acto protocolar y el desfile por los 40 años de la Guerra de Malvinas

En una emotiva jornada el día 02 de abril con el objetivo de honrar a los caídos y homenajear a los veteranos, la Municipalidad de General Alvear en la mañana del sábado comenzó con los actos oficiales, que dieron inicio pasadas las 09:00 horas en el Monolito de Malvinas, ubicado en el acceso a Nuestra ciudad.

El acto fue encabezado por el Intendente municipal, Ramón José Capra y los excombatientes José Luis Cabrera, Martín Ortiz y Roberto Isidro Moreno.

En dicho acto, fueron colocadas dos ofrendas florales en homenaje a la gesta de Malvinas. Luego se procedió al minuto de silencio y a la bendición del Cura Párroco Oscar Forquera.

Pasadas las 14:30 horas se inició el acto protocolar con las siguientes glosas de inicio:

“La historia del hombre parece más una historia de las guerras que una historia del ser humano y su desarrollo. Muchos se preguntarán ¿Por qué? Si las guerras son tan terribles, si sólo traen dolor, muerte, separación familiar…, y, en cambio la paz es el triunfo de la vida, ese estado de justicia y solidaridad, donde se hace todo lo posible por construir un mundo mejor. Sin embargo, la humanidad no ha evitado la confrontación. Hoy se cumple un aniversario más de la Guerra por la recuperación de las Islas Malvinas ocupadas ilegalmente por Inglaterra.

Esta fecha es uno de los momentos más cercanos y dolorosos de nuestra historia actual, es por ello que deseamos recordar la experiencia de los jóvenes que participaron de la Guerra de Malvinas, desde el servicio que han hecho a nuestra patria.

El valor que demostraron al afrontar, no solo las duras e injustas condiciones de la lucha armada, sino el resto de sus vidas, que hacen que cada año dediquemos un tiempo a reconocer y agradecer su entrega.”

Se hicieron presentes el Intendente Municipal Ramón José Capra, el Senador Provincial Alejandro Cellillo, los ex combatientes José Luis Cabrera, Martín Ortiz, Roberto Isidro Moreno y Vicente Pugliese, la presidente del Honorable Concejo Deliberante Dra. Romanela Fernández, Concejales, Consejeros Escolares, autoridades de la justicia y de las fuerzas de seguridad, autoridades de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y representantes de instituciones educativas.

También se contó con la presencia de las banderas de ceremonia de establecimientos escolares, instituciones, fuerzas civiles y de seguridad.

Luego, a cargo de la Banda Municipal de General Alvear, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y la Marcha “Las Malvinas”.

El acto continuó con las palabras alusivas, en este caso a cargo del profesor de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Haydee Vega de Rozzi” Ing. Mario Simonetti, quien brindó un emotivo discurso.

Posteriormente, alumnos de la Escuela de Estética homenajearon para todo el público a los excombatientes y veteranos de guerra con una representación a cargo del profesor Fabián Díaz.

“Lo que hemos recordado no debe quedar en el pasado como una simple anécdota, sino que nos debe servir de enseñanza, para aprender que las islas nos pertenecen por estar en nuestro mar, por antecedentes históricos, y que debemos seguir luchando para recuperarlas en paz.”

Estas fueron las palabras que dieron cierre al acto protocolar, para dar paso al gran desfile cívico-militar que contó con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de música.

El desfile se desarrolló en el acceso a la ciudad, desde la calle Comandante Pedro Giachino hasta la finalización del Parque Temático Islas Malvinas, pasando frente al palco oficial donde se encontraban las autoridades.

Establecimientos educativos, clubes locales, entidades intermedias, fuerzas civiles, de seguridad y militares, personal de salud, ex combatientes, ex soldados movilizados en el conflicto bélico y agrupaciones tradicionalistas recibieron el aplauso de todo el público presente.

*Fotos gentileza: Mónica Salamendi, Juan José Guillen, Federico Armando.