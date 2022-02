INFORME 1ª FECHA TORNEO DE VETERANOS NOCTURNO 2022 “40º ANIVERSARIO DE MALVINAS”

La Dirección de Deportes informa que en el día de ayer se comenzó a disfrutar en las instalaciones del Natatorio Municipal, el Torneo de Futsal de Veteranos Nocturno 2022 “40º Aniversario de Malvinas”. En el cual participan 8 equipos distribuidos en dos zonas de 4.

Primera fecha:

ZONA “A”:

PANADERÍA GANI 2 vs. LOS NIETOS 0

DEPORTIVO ALVEAR 1 vs. TU POLLO 2

ZONA B:

VILLA BARREIRO 3 VS KATMANDU “DON CHITO” 6

DIEGO MARADONA 5 vs. A.F.C 5

Este torneo se disputara los días martes, jueves y sábado.

Agradecemos a todos los participantes y público en general por la gran concurrencia, como también a las direcciones de S.E.U Y TURISMO por la colaboración para que este torneo sea posible.

















Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes