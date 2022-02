40 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS

Introducción.-

En el marco de lo que establece la Ordenanza 2417/2022, la que declara de Interés

Legislativo y Municipal el “40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”; y entre las

actividades enmarcadas y previstas, el Honorable Concejo Deliberante de General

Alvear, con la firme intención de rendir homenaje, inaugura una serie de notas y

publicaciones que testimonian el valor y el coraje en defensa de la Patria. Así como

el heroico Sargento de Granaderos, Juan Bautista Cabral, ofrendó su vida para

salvar al Libertador, muchos de nuestros soldados (Oficiales, Suboficiales y

Conscriptos), al igual que el valiente correntino, merecen ser destacados, por la

misma hidalguía en el conflicto del Atlántico Sur.

Con la firme convicción de mantener a nuestros héroes en la memoria colectiva del

pueblo, comenzamos esta serie de publicaciones.

La Guerra No Es Una Cuestión de Género.-

Por lo general, salvo excepciones, son los “hombres” quienes combaten en la

guerra, los que llevan el peso de luchar hasta perder la vida, de resultar heridos, o

de regresar a salvo, pero no exentos del daño de haber vivido horrores y padecimientos.

El horror de la guerra, no reconoce géneros, y las madres, hermanas, novias y

amigas de quienes marcharon al frente, también sufren y han sufrido por aquellos

que aman. Es acaso menor el dolor de una madre, a la que la Patria le pide el mayor

de los sacrificios, como ofrendar la vida de un hijo?

Nuestra serie de homenajes, comienza por reconocer, además de las ya

mencionadas, a mujeres que sirvieron en la guerra, no con un arma para defender

una posición, pero si con la valiente misión de salvar vidas y curar las heridas de los

soldados que combatían en el frente.

Sin entrar en debate, la “desmalvinización”, no solo escondió a nuestros soldados,

sino que, en una sociedad hasta no hace mucho machista, no permitía visibilizar que

hubo heroínas que merecían y merecen ser reconocidas.

El Estado Argentino, a través de la Resolución 1206/09 del Ministerio de Defensa,

le otorgó la condición de Veteranas de la Guerra de Malvinas a tres mujeres:

Maureen Dolan, Silvia Storey y Cristina Comarck. Por su parte, en 2012, la

Resolución 1438/2012 también reconoce la “labor” de dieciséis mujeres (incluidas

las tres anteriores) en el Conflicto Armado del Atlántico Sur: Susana Mazza, Silvia

Barrera, María Marta Lemme, Norma Navarro, María Riccheri y Marla Angélica

Sendes (todas ellas instrumentadoras quirúrgicas a bordo del buque hospital

Almirante Irizar); Mariana Soneira (cadete Esc. Nac. de Náutica ARA Bahía San

Blas); Marta Giménez (Oficial Comisario en el Transporte ARA Canal de Beagle);

Olga Cáceres y Marcia Marchesotti (ambas cadetes Esc. Nac de Náutica en B/M

ELMA “Río Cincel”); Doris West (Enfermera en B/M ELMA “Formosa”); Graciela

Jerónimo (Oficial comisario en el Transporte ARA San Blas) y María Liliana Colino

(voluntaria en la Fuerza Aérea, única mujer en haber pisado las islas). Ellas son las

que han sido reconocidas por el Estado Argentino, casi un centenar de mujeres,

esperan el reconocimiento que aún no ha llegado.

Se dice que abandonaron sus delantales blancos de instrumentistas quirúrgicas y

tuvieron que usar uniformes y borceguíes que les quedaban grandes; y tras una

breve instrucción partieron. La fuerza naval lo hizo desde el Palomar a Rio Gallegos

y de allí, a bordo de buques mercantes o helicópteros al rompehielos Almirante

Irízar, convertido en un gigantesco hospital flotante donde comenzaron a

desempeñar sus roles.

Le habían puesto 260 camas, equipado sus bodegas con dos salas de terapia

intensiva, tres quirófanos, una sala de terapia intermedia y dos de terapia general,

además de una sala de quemados y de radiología. Sus funciones fueron dividas por

áreas: cirugía general – cardiovascular – traumatología – oftalmología y terapia

intensiva.

Cabe resaltar, la labor del resto de las mujeres que participaron de la Guerra, en la

que se destacan los roles que cumplieron como comisarios de abordo y

radioperadoras de los barcos mercantes de la Empresa de Líneas Marítimas

Argentina (ELMA) y del Comando de Transporte Navales de la Armada Argentina

(ARA) cadetas de la Escuela Nacional de Náutica (ESNN), y dotación del Hospital

Militar Central y Campo de Mayo (HMC) que llevaron a cabo operaciones de

inteligencia en torno a la Isla Ascensión o sencillamente en buques que buscaron y detectaron a la flota británica en medio del Atlántico.

La principal misión de las enfermeras fue atender a cientos de soldados, darle

fuerzas, contención, esperanzas y cuidarlos.

Al comienzo recibían heridos que ya habían sido atendidos en los primeros auxilios

en las islas, pero esta situación fue revertida a partir de la noche del 10 de junio,

cuando los ingleses redoblaron los bombardeos porque ya planificaban la ofensiva

final, donde no daban abasto, y la gente que llegaba no había tenido ninguna

curación previa. Estaban llenos de barro, de pólvora, de turba de Malvinas que se

pegaban a las heridas, “Había una costra sobre la piel en la mayoría de los

casos, donde era necesario bañarlos y cepillarles con viruta las heridas para

comenzar a curarlos propiamente”.

En la ofensiva final inglesa, estas jóvenes, se transformaron en consejeras y

confidentes de las penas de esos hombres que necesitaban desahogo y contención.

A las reconocidas y a las que esperan, nuestro más sentido homenaje.

HCD General Alvear.-

