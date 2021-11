Programa de Sostenimiento Económico para actividades afectadas por la pandemia.

Si sos monotributista, cooperativa, micro o pequeña empresa radicada en la provincia de Bs As y desarrollas una de las actividades económicas incluidas en el programa que fueron afectadas por la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia, conoce los requisitos y la modalidad para acceder a un aporte no reembolsable (ANR) por única vez, dependiendo del tamaño y la caída de los ingresos declarados.

El programa incorporo nuevas actividades y flexibilizo los requisitos de ARBA para que más bonaerenses puedan acceder a sus beneficios.

Si cumplís con los requisitos del programa recibirás un monto fijo entre $ 40.000 y $ 150.000 según el tamaño de tu unidad productiva.

No podrán participar del programa las unidades productivas que se encuentran recibiendo beneficios dinerarios de similares características y por el mismo objeto otorgado por cualquier otra jurisdicción, ya sea nacional, provincial o municipal.

¿ Qué requisitos debo cumplir para poder iniciar el tramite ?

La unidades productivas deben cumplir con estas condiciones:

1- Deben ser micro o pequeñas

2- Deben estar radicadas en provincia

3- Su actividad principal debe estar incluida en el listado de actividades del programa ( asesorarse con su contador)

4- Fecha de inicio de actividad anterior al 31/03/2020

5- Aquellos cuyos ingresos hayan caído en 2020 en comparación con 2019 o hayan aumentado hasta un 50 %. O que haya iniciado actividad en 2020

6- Deben estar inscriptas en Buenos Aires ActiBA

7- No haber recibido otros beneficios dinerarios de similares características y por el mismo objeto, otorgado por cualquier otra jurisdicción nacional y/o provincial



¿Cómo hago para inscribirme?

1- El tramite es electrónico

2- Se inicia a través del Portal de Tramites de la Provincia (portal.gba.gob.ar), bajo el nombre de “ Programa de sostenimiento Económico”

3- El solicitante ingresa mediante su clave fiscal nivel 3, completa sus datos y adjunta documentación requerida

4- Fecha límite para inscribirse 30/11/2021

Dirección de la Producción municipal