Pedido de Publicación: Belén Moreno presentó su renuncia al frente “Vamos con Vos”

“Dios sabe porque hace las cosas, y a quienes a Dios aman, todas las cosas lo ayudan a bien”. Con esta

palabra en mi mente es que quiero comunicarles que en el día de la fecha he presentado formalmente mi

Renuncia a la Lista 508 del Frente Vamos con Vos y a mi Candidatura como Senadora Provincial Suplente en

Segundo Termino por la Séptima Sección Electoral.

He tomada esta decisión tras soportar un ataque injusto e inmerecido, lleno de acusaciones que faltan a la

verdad y carentes de ética. No tiene sentido ocultarles que estoy angustiada, que me llena de dolor lo que

ha pasado, porque por primera vez decidí involucrarme en política y formar parte de una agrupación que

tras los pilares de la educación, la justicia social y el acompañamiento real al pueblo, proponía una camino

diferente. Decisión que me permitió conocer a muchas personas valiosas que persiguen mis mismos sueños

e intereses. Pero lamentablemente existen otros personajes, propios de una política que miente y ensucia al

que piensa distinto; que empañan el accionar del grupo y llevan a los que si tenemos valores y principios a

tomar esta decisión.

Uno de los referentes seccionales y cabeza de lista en la localidad de Tapalque decidió persiguiendo

intereses personales que difieren en su totalidad con el discurso de lucha contra la corrupción y la mentira

que enarbola; usar esas mismas herramientas para generar una persecución y embestida contra mi persona.

Arengado y apoyado por algunos que sin conocerme decidieron sumarse a una ola de calumnias e injurias

provenientes de este personaje, por las que deberá responder oportunamente en el ámbito que

corresponde.

Soy quien siempre fui, la persona honrada que conocen hace 51 años. Que siempre ha vivido y criado a sus

hijos a base de trabajo y esfuerzo, compartiendo la pasión por los medios de comunicación que me han

cobijado por treinta años y desempañándome como funcionaria del SPB desde hace 22. He sido una mujer

pública y como tal me sumé al proyecto político que creí podría darme un espacio para sumar mi pequeño

granito de arena en busca del cambio que todos tanto estamos necesitando Todo lo que soy es lo que hice

con mi trabajo responsable y honesto y de esa misma manera me maneje desde el primer día dentro de este

ámbito en el que era tan nueva. Creyendo en la utopía de que aun es posible salir del pantano; pero

encontrándome lamentablemente con este tipo de personas que hacen con su práctica carente de

escrúpulos, de principios y de honestidad, que no se pueda; porque se manejan con las mismas mañas de los

que nos trajeron a este presente de corrupción. Frente a esta degradación de valores y la intención perversa

de atacarme a mi y a mi compañero de vida a quien defiendo sin titubear, es que me rebelo contra la

mentira y no me permito seguir en un ámbito que se maneja con estos artilugios que están muy distantes a

mis intenciones, deseos, y formas de comportarme y que explican el porque la política argentina vive este

presente de descreimiento y hartazgo por parte de la gente. Ya que es por personajes como este que

estamos como estamos.

Mi agradecimiento a los que confiaron en mi, a los que se alegraron por mi participación y a mi familia que

siempre me apoyo. A mis hijos que incondicionalmente hoy más que nunca están a mi lado, orgullosos de lo

que soy y lo que hemos logrado. Y es por ellos que fundamentalmente tomo esta decisión y por los que aun

tienen esperanza y creen en un proyecto de país y de gobierno que se maneje con honestidad, con respeto y

con la verdad; tres cosas que al igual que este individuo muchos desconocen.-

María Belén Moreno

DNI 21502193.