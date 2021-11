Por el Día del Empleado Municipal se declara asueto el Lunes 8 de Noviembre

Se comunica a los vecinos que el día Lunes 8 de noviembre se celebra el “Día del Empleado Municipal”.

Por tal motivo el Intendente Municipal Ramón José Capra declara, mediante Decreto Nº 776/2021, día no laborable a la jornada del Lunes 8 para la Administración Municipal y sus servicios no permanentes.

Esta medida no afectará los servicios esenciales y de emergencias que se cumplirán en forma normal.