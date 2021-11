Pedido de Publicación: Escuchamos a tantos dirigentes proclamar “con los abuelos no”. Bueno, al final parece que con los abuelos si.

Como es de público conocimiento son varias oficinas las que ya no tienen atención al público, o lo tienen de modo reducido. Es el caso de Edea, Camuzzi y Arba (Agencia de Recaudación de Buenos Aires) que lo hace con turnos.





La pandemia y protocolos “forzaron al cierre temporario”. Luego de una mínima atención, todo derivo en cierre total de las oficinas. La excepción es Arba (ente público provincial) que atiende con turno solicitado vía web. Actualizar todos los sistemas no me parece mal, descongestionar o simplificar las gestiones. Pero en esa simplificación dejamos afuera a quienes no pueden por no contar con los medios para hacerlo? Luz y agua son servicios esenciales. En momentos dónde la *inclusión* está tan en boca de todos ¿que hacemos? excluimos a las personas mayores, la generación que ha forjado nuestro país?

Escuchamos a tantos dirigentes proclamar “con los abuelos no”. Bueno, al final parece que con los abuelos si.



Todos conocen mi lugar de trabajo. Nos pasamos brindando información que en realidad ni siquiera nos corresponde, pero si está a nuestro alcance porque no hacerlo. Pero cuando son reclamos por facturación, planes de pago o cosas más complejas que tan solo consultar el monto de una factura es imperioso recurrir a una oficina de la empresa prestadora del servicio. Y que ante esa situación la respuesta sea “entre en la web” o “descargue la App movil” dónde tenés que registrarte con un usuario vinculado a tu servicio (o sea imposible gestionar de otro titular) a un señor mayor de 80 que solo tiene un teléfono básico (con botones) la verdad es lisa y llanamente una falta de respeto, lamentable, por no decir una tomada de pelo.

Quieren recaudar, quieren cobrar pero el usuario o contribuyente tiene que hacer malabares para enterarse cuánto y cuando tiene que hacerlo. No envían las facturas pero si los avisos de corte. Edea, Absa y Camuzzi son empresas privadas que prestan servicios básicos para cualquier familia. Es más, son tan indispensables que si querés por ejemplo subdividir un terreno o quinta es obligatorio que cada lote o parcela tenga acceso a luz y agua, sino no te aprueban nada!

Párrafo aparte para Arba, agencia de recaudación del Estado Provincial que en algunos distritos de la zona atiende y en otros no. Vaya uno a saber porque.



Por lo tanto solicito a nuestras autoridades locales y representantes provinciales, Intendente, Concejales, Senadores, Diputados y dirigentes de todas las fuerzas políticas, sean del color que sean, que realicen las gestiones pertinentes, toquen las puertas de quien corresponda para garantizar que estás empresas brinden una mínima atención, por lo menos al sector de la población que más afectado y vulnerado se ve con esta situación.



No todos tienen familiares o alguien cercano que los ayude. Y sino alcanza con ayudar al otro háganlo por ustedes mismos, tengan en cuenta que, si Dios quiere, en unos años vamos a estar de ese lado porque nosotros somos los futuros adultos mayores y la tecnología va seguir avanzando.

Analía Lujan Bacas

