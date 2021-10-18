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“Hay dos clases de lealtades: la que nace del corazon que es la que mas vale y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales” Juan Domingo Peron

alvearvive 18 octubre, 2021 No hay comentarios

AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FECHA QUE MARCA EL NACIMIENTO DE NUESTRO MOVIMIENTO, EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE GENERAL ALVEAR, SALUDA A TODAS Y TODOS QUIENES COMPARTEN NUESTROS IDEALES, TRABAJANDO TODOS LOS DIAS, POR UNA PATRIA LIBRE, JUSTA Y SOBERANA.
JOSE MARIA VIVAS  SECRETARIO GENERALGAUDENCIO FERNANDEZ VICEPRESIDENTEBERNABE LEINENN   PRESIDENTE

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