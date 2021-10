La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 9 de Octubre, en la cancha

de Alvear Futbol Club, se llevó a cabo la séptima fecha del Torneo de veteranos 2021. Los resultados fueron los siguientes:



13:00Hs VETERANOS AFC 2 Vs. LAS CAÑITAS DYM 0

Goles: Giles Jose-1

Pellisero Carlos-1



14.30Hs. TU POLLO 2 Vs. KATMANDU 0

Goles: Cañal Cristian-1

Elgart Alejandro-1



16:00Hs. VILLA BARREIRO 2 Vs. PANADERIA GANI 0 Goles: Acuña Jorge-1

Rodas Jorge-1 e/c



LIBRE: FM POWER





TABLA DE POSICIONES

P

EQUIPO

PJ

PUNTOS

1

LasCañitasdym

6

13

2

Katmandu

6

12

3

Veteranos AFC

6

12

4

Villa Barreiro

6

9

5

Tu Pollo

6

9

6

P. Gani

6

6

7

FM. Power

6

0























Cuartos de Final, Sábado 16/10

13:00Hs Villa Barreiro Vs. Tu Pollo

14:30Hs Veteranos AFC Vs. P. Gani

16:00Hs FM Power Vs. Katmandu

Libre: Las Cañitas dym