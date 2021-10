Abrió las puertas el merendero “Luz Celeste” en Gral Alvear

En la calle San Martín 2137 el lunes 11 se puso en marcha este proyecto que coordina Daniela Gimenez y fue impulsado por el referente del Pro a nivel local Juan Godoy. Cuenta con el patrocinio de la fundación Dr Silvio Ramirez, quien acompañado por Sandra Castillo secretaria de la misma estuvieron presentes.

“Es una respuesta a una necesidad latente que no podemos dejar de atender. Cuando le conté al Dr Ramírez la idea, puso su fundación a disposición para comenzar a trabajar.

Dejamos pasar la fecha de las Paso para no politizar esta actividad, nosotros ya no estamos en carrera aunque apoyamos la lista que lleva el frente Juntos en Gral Alvear”, aseguró Godoy.

El Dr Ramirez expresó “Ojalá que estas actividades no tengan que realizarse, si eso pasa significa que algo anda mal en la sociedad, este trabajo que con la fundación realizamos en todo el país es para dar respuesta a la necesidad alimentaria concreta”.

Por su parte Gimenez dio detalles del funcionamiento del comedor y merendero “Funcionara lunes, miercoles y viernes de 12 a 13 y de 17 a 18, en San Martín 1137 frente al barrio 25 viviendas al lado de corralonnde materiales.

Estoy muy agradecida con Juan y con el Dr Ramírez por permitirme ser parte de este proyecto que permite ayudar con comida a mucha gente, especialmente a los chicos”.