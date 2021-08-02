LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN DE INFANTES N°902″JLB'” INVITA A ASAMBLEA ANUAl

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN DE INFANTES N°902″JLB'” INVITA A LA COMUNIDAD A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, QUÉ SE REALIZARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO A LAS 17: 15 HS EN EL LOCAL DE DICHA INSTITUCIÓN.
SE DESARROLLARÁ EL SIGUIENTE ÓRDEN DEL DÍA:
*DESIGNACIÓN DE 2 SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA.
*LECTURA DE LA ASAMBLEA DEL AÑO ANTERIOR.
*LECTURA DEL INFORME DE REVISORES DE CUENTAS SOBRE EL BALANCE.
*LECTURA DE MEMORIA Y CONSIDERACIONES DEL BALANCE.
*ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y REVISORES DE CUENTAS.
*FIJACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL PERÍODO 1/5/21 AL 20/4/2022.
Marcela Leiva.Presidente
Gastón Gallo. Tesorero
Marcela Llanos. Secretaria.
Los esperamos.