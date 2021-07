El Gobierno relanza el programa policial de uso de armas

El programa policial de uso racional de armas de fuego fue creado en 2012. Genera estadísticas y detecta casos de violencia institucional.

Mientras continúa la polémica por el accionar policial en el caso del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, encabezaron el relanzamiento del Programa de Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego (Pufeaf). Este programa se activa cada vez que un efectivo dispara con una de sus armas. Así, genera estadísticas de uso y detecta casos de violencia institucional, entre otros puntos.

“Queríamos hacer esta reunión de relanzamiento de este Programa que fue creado en 2012 por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré. Nosotros, sobre finales de año pasado, decidimos relanzarlo introduciendo nuevas herramientas pensadas para la prevención de la violencia institucional”, dijo Frederic.

“En ese sentido, las organizaciones de Derechos Humanos son actores fundamentales de este programa y creemos que deben ocupar un lugar activo, no externo, un lugar protagónico de asesoramiento y sugerencia permanente”, añadió.

PROGRAMA PIONERO

El Pufeaf fue pionero en el monitoreo del uso de armas de fuego por parte de funcionarios policiales y de fuerzas de seguridad.

Según fuentes oficiales, el programa se activa cada vez que un efectivo dispara un arma de fuego, genera estadísticas e información sistemática y rigurosa para mejorar el reentrenamiento y la capacitación de las fuerzas federales y mecanismos de acompañamiento al personal.

Además, los voceros explicaron que permite mejorar prácticas policiales, detectar casos de violencia institucional y acompañar al personal en situaciones de estrés o trauma.

En cuanto al programa, Pietragalla expresó: “Celebro estas acciones. Son un primer paso para generar políticas que cuiden no solo a los ciudadanos sino también al personal de las fuerzas de seguridad. Cuando hablamos de construir una política contra la violencia institucional, también tenemos que construir una política y un cambio cultural”.

QUÉ DIJO LA MINISTRA SOBRE EL CASO CHANO

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, respaldó el accionar del policía bonaerense que le disparó al músico Chano Moreno Charpentier, aunque rechazó que el uso de las pistolas Taser sea el indicado para intervenir en casos donde existe una persona con capacidades mentales alteradas.

Frederic se mostró en concordancia con su par bonaerense, Sergio Berni, quien pocas horas después del hecho salió a defender el accionar del efectivo imputado “de hecho” en el caso del ex líder de Tan Biónica. “Comparto la apreciación de Berni pero vuelvo sobre el punto: si no tomamos en serio la ausencia que hay respecto de la salud mental estamos desplazando el eje de la discusión que no es si el policía actuó bien o mal. Eso lo decidirá la Justicia, (aunque) probablemente actuó en legítima defensa”, dijo.

Gentileza: Infocielo