Tras denuncia de la Juventud Radical, el Gobierno nacional realizará nuevo sorteo Procrear

“En mayo, el titular de la Juventud Radical Buenos Aires, Manuel Cisneros, denunció al presidente Alberto Fernández al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por ´un sorteo trucho´ en el programa PROCREAR”, explicaron desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

Y resaltaron: “El motivo de la denuncia, se dio luego que se comprobara que aquellas personas anotadas y que viven en municipios gobernados por la UCR o el PRO tuvieron una porcentaje de adjudicación del 33%. En las comunas kirchneristas, la adjudicación fue un 100 %”.

Con respecto al plano local, “en el caso de General Alvear, de 21 inscriptos solo 5 vecinos fueron beneficiados, una tasa de adjudicación del 24%, en contraste con los distritos vecinos de Roque Pérez, Bolívar o 25 de Mayo, en los cuales todos los inscriptos fueron beneficiados”, observaron.

“Ante esta notoria irregularidad, que primero fue desmentida por el Gobierno nacional, desde el Ejecutivo nacional se vieron obligados a asignar a todos aquellos inscriptos que, habiendo cumplido con los requisitos correspondientes, no resultaron ganadores en una primera instancia”, indicaron los ediles de JxC y culminaron: “Celebramos que nuevamente esas familias alvearenses que no fueron adjudicatarias, puedan tener la oportunidad. En este tipo de sorteos, no deben darse nunca más estas irregularidades”.