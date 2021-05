“El HCD parece un boliche cuando ponen lentos, están todos abrazados y calladitos”

El candidato a Concejal por el peronismo Alvearense, José “Melli” Díaz, el pasado viernes en conferencia de Prensa, entre varios anuncios habló del Concejo Deliberante actual y esto decía:

“La Gente necesita una voz que se haga escuchar en el Concejo Deliberante, el Pueblo de General Alvear necesita una Persona que haga oír su voz y que las necesidades urgentes de la gente sean tratadas dónde se tengan que tratar. Y no que todo quede en una buena idea. Y no que todo quede en algo que se podría haber hecho y no se hizo.”

“Hola el HCD parece un boliche bailable cuando ponen lentos, están todos abrazados y calladitos.”

“Debemos terminar con dirigentes Políticos que lo único que pretenden es mantenerse en la banca para seguir cobrando y aumentar sus ingresos. Y en lo que menos piensan es en la Gente que verdaderamente necesita.” Enfatizó El Melli Díaz.