AMIGO – Por Roberto Rule

La noticia me impactó de tal manera que la noche con sus angustias y recuerdos no me dejaron dormir. Las nostalgias andaban por todas partes, iban de un lado a otro, me sacaron de la cama y me llevaron a empujones de la oscuridad a la escuela donde había realizado la primaria. Como en una nebulosa vuelvo a pasar por mi corazón el lugar donde fueron sus comienzos. Primero fue un puesto de estancia donde concurríamos con mi hermano, luego se fueron agregando niños silenciosos, huidizos y tímidos parecidos a nosotros.

Con el tiempo, cruzando el camino, aparecieron unas placas de hormigón armado que serían sus paredes, con piso de tierra, alambrados de púas de cuatro hilos que tocaban las paredes y las presentes ausencias de luz, gas y calefacción. Estoy hablando de nuestra escuela Nro. 20 de General Alvear, lugar de afectos alejado de las comodidades y condiciones necesarias para las tareas de enseñar y aprender.

Durante los años de nuestra escolaridad siempre estuvimos rodeados de padres que se acercaban para compartir alegrías y necesidades. Aunque pensando como niños no necesitábamos nada, teníamos todo, nos sentíamos acompañados por el inmenso estoicismo de la maestra Margarita y de la inspectora Felisa Greco que de vez en cuando se daba una vuelta y dejaba los pocitos de sus tacos aguja en el piso de tierra. Aprendímos rápidamente sociabilidad, solidaridad, compañerismo, el valor de la amistad, el afecto desinteresado, el trabajo en la quinta y a jugar al futbol. Recuerdo compartir tareas con compañeritos de grados inferiores y superiores, resolver problemas juntos y realizar tareas. Nunca hubo una pelea, discusión o problemas. Todo era armonía, alegría y felicidad.

Los caballos permanecían atados al alambrado durante las cuatro horas que duraban las clases. Mi casa estaba a una legua de la escuela, trayecto que realice de lunes a viernes durante años. Llegué a recorrer más de diez mil kilómetros, algunas veces en el lomo de Cachafaz y de Dolito en otras. También venían otros niños a caballo, entre ellos Miguelito y Edgardo Reguera que vivían en el campo de los Mendiguren donde trabajan sus padres. De los dos hermanos, mi compañero y amigo por edad, era Miguelito que tenía un año menos. Un niño que siempre reía, jugaba y le prestaba poca atención a las tareas de la escuela. Los domingos íbamos con mi hermano a visitarlos, jugar al futbol y ver al zorrito que lo acompañaba como si fuera el Principito.

Terminé la escuela y me fui a realizar el secundario a Saladillo. A Miguelito lo dejé de ver, me enteré que se fueron del campo por problemas de salud de su madre María y que su padre Luis no soportó tanta tristeza y se quedó para siempre en ese lugar.

Pasaron los años y nos volvimos a encontrar en La Plata, a los 18 años se había ido a vivir a esa gran ciudad desconocida y hostil. Empezó rápidamente a adaptarse y a desarrollar su capacidad imaginativa sin límites. Aprendió a trabajar con motores, levantó su casa con sus manos y trabajó la madera hasta convertirse en un artesano que semejaba a los antiguos ebanistas. Formó su familia, siempre acompañado de su resiliencia, honestidad, adaptación y sobreposición a la adversidad, solidaridad, constancia, inteligencia y trabajo.

En forma desordenada mis recuerdos me llevan de la tristeza profunda de su ausencia a la alegría de haber conocido y convivido los años hermosos de la infancia con Miguelito Reguera, un ser humano entrañable salido de una escuelita rural ubicada en la inmensidad de nuestro campo Alvearense que nunca olvidaré.

A todos los que fueron sus compañeros de escuela, y a quienes lo conocieron, les hago llegar la triste noticia: el miércoles 14 de abril de 2021 la maldita enfermedad que asola el planeta nos robó un espejo donde mirarnos cuando pronunciamos la palabra amigo.



Roberto Rule

-. Egresado Escuela Nro. 20 de General Alvear

-. Egresado Colegio Nacional de Saladillo

-. Médico Veterinario Universidad Nacional de La Plata

-. Doctor en Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La Plata

-. Especialista en Microbiología Clínica y Sanitaria Universidad de Sevilla, España

-. Master en Ciencias, Universidad de Sevilla, España.

-. Investigador Científico

-. Autor de 90 trabajos científicos nacionales e internacionales

-. Autor de 4 libros de literatura



Actualmente la escuela Nro. 20 de General Alvear tiene una hermosa construcción y salón de fiestas.

Para mí sentir, sería una alegría inmensa que el lugar donde juegan los niños llevara el nombre de Miguelito Reguera, como ejemplo de superación y lucha de vida, la biblioteca el de Eduardo Rule, quien fuera de los primeros alumnos de la escuela, y bien alto con letras grandes el de su maestra Margarita de Fortain quien llevó adelante la tarea de crear un lugar donde jueguen, se escolaricen y socialicen los niños que habitan los campos de nuestra venerada patria.