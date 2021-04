Urgente, Gral. Alvear: Caso detectado de rabia en murciélago

En horas del mediodía se recibió la información proveniente del Instituto de Zoonosis de Avellaneda, de que una de las muestras enviada por Zoonosis General Alvear dio Positivo para Rabia. Dicha muestra pertenece a un murciélago, encontrado en inmediaciones de la Dirección de Salud.

Ante dicho informe, se realizará en la mañana del miércoles 14 el control de foco, lo cual se hará puerta a puerta en un radio de 200 metros. En los cuatro sentidos con epicentro en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Italia, vacunando a perros y gatos mayores de 3 meses.

¿Qué es la rabia y cómo se transmite?

· La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos y los zorros. Las vacas y los caballos pueden contraer la rabia, pero en general no agreden.



El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.



· En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.



· Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pueden verse de día y estar caídos.



Medidas de prevención



· Vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida.



· Si se encuentra un murciélago, lo aconsejable es NO tocarlo. Avisar a los veterinarios Municipales. (Veterinario Dr. Martin Esnaola Teléfono 02344 – 15422281 o Dirección de Salud Teléfono: 02345 -450110



· En caso de sufrir una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.



· Cuando esté indicado por el médico, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.