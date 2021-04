“Cundo nos toca dar malas noticias”

El periodismo sin dudas es una hermosa profesión y obviamente como todas tiene sus cosas buenas y otras que no lo son, pero sinceramente hay momentos dónde uno hubiese deseado hacer otra cosa y que las terribles Noticias tenga que darlas otro. Que los horribles momentos que hay que presenciar no le toquen a uno, etc. Además de vivir en una comunidad tan chica como la nuestra, dónde todos nos conocemos y dónde seguramente como en el caso del terrible accidente de la noche del domingo, las personas involucradas son conocidas, o familiares, amigos, etc., y es inevitable no ponerte mal, no pensar en las Familias y a su vez, tener que cumplir con tu trabajo. Porque sabes que del otro lado de la Pantalla hay Miles de Personas esperando la información y uno debe cumplir con el trabajo.

“Cuando nos toca dar malas noticias” Es ahi donde te planteas todas esas cosas, es ahí donde uno también necesita fuerzas y tiene que informar lo ocurrido. Y debo decir que siempre todos los medios locales, esperamos un tiempo largo antes de dar la información, más aún si las imágenes son tremendas y obviamente por respeto a las familias, porque como expresé en el párrafo anterior, vivimos en una Ciudad chica donde todos nos conocemos.

Realmente quiero expresar en estás líneas, lo difícil que se nos hace a nosotros también como medios tener que dar Noticias tristes, difíciles, terribles en muchos casos. Y quiero rescatar, que más allá de los errores que muchas veces tenemos, siempre involuntarios, tratamos de hacer lo mejor posible, sin herir la sensibilidad de nadie, con el cuidado y respeto que cada noticia se merece y cuando hay que informar una situación dramática, esperamos un tiempo prudencial, nos aseguramos que las familias estén enteradas de lo ocurrido, etc. Obviamente que hay cosas que nos exceden y no podemos saberlo.”

Deseo que todos puedan entender que uno siempre hace las cosas con la mejor intención y con mucho respeto. Y nos ponemos en el lugar de cada familia que le toca atravesar u. Momento difícil.

Por último, quiero solidarizarme con la Familia Franceschini, quienes están viviendo un momento dificilísimo y desearles mucha fuerza para salir adelante.

José Díaz