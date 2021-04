Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron que se garanticen las clases presenciales en la Escuela Agrotécnica de Del Valle

Los senadores Carolina Tironi y Alejandro Cellillo manifestaron preocupación por la situación que está atravesando parte de la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Salesiana de Del Valle, Partido de 25 de Mayo, debido a que no pueden retomar las clases presenciales.

Tironi y Cellillo explicaron que “el Gobierno provincial decidió de forma arbitraria suspender la utilización de la residencia y el comedor que dicha institución educativa posee, afectando a más de 275 alumnos que no pueden continuar con sus estudios”.

En este sentido, los legisladores por la Séptima sección electoral destacaron que, “la totalidad de la matrícula de alumnos reside a kilómetros de distancia de la sede educativa, para muchas familias es una gran dificultad no contar con la residencia habilitada, ya que no pueden realizar diariamente los viajes hasta la escuela”.

Para finalizar los senadores de JxC solicitaron a la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Agustina Ávila que revea la decisión tomada a fin de poder restablecer las actividades educativas en la Escuela Agrotécnica, garantizando la enseñanza de forma presencial, contando para esto con el uso de las instalaciones suspendidas”.–