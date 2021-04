Funcionarios Municipales usan vehículos oficiales como propios

Lamentablemente un gran número de funcionarios Municipales, incluído obviamente el Intendente Municipal Ramón Capra, han hecho de los vehículos Municipales, lo que cualquier ciudadano común hace con su vehículo particular, con la diferencia que con los coches oficiales es el pueblo con sus impuestos el que paga el combustible, el mantenimiento, el lavadero, etc., En cambio un ciudadano común debe afrontar esos gastos de su bolsillo.

En la imagen podemos ver la camioneta que usa control urbano y ella encargado del coche oficial es el Inspector Solé, quien todos los días para “SU” vehículo “oficial” a metros de su vivienda, inclusive muchos fines de semana. Pero ojo, sabemos que no es el único. Hay muchos ejemplos más, cómo dijimos, desde e Intendente hasta muchos directores de área.

No queremos con esta nota ofender a nadie, solo recordarles que así quieren pasear por la ciudad, o viajar que uses sus vehículos como todo el mundo y no que el Pueblo pague sus gastos.

Parece que a la oposición mucho no le molesta, ya que jamás dice nada al respecto y la verdad que no es un tema menor.