Para que esto no pase nunca Más

Hoy , es una jornada de duelo y homenaje a las víctimas y también para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina que se abrió un día de marzo como hoy con el golpe militar que fue el camino y el instrumento del terrorismo de Estado, la más cruenta de las experiencias antidemocráticas que nuestro país haya padecido. Cuarenta y cinco años después, en un contexto democrático, la nulidad de los indultos , la entrega de la Esma a los organismos de Derechos Humanos para constituirse en Museo de la Memoria, la desclasificación de los archivos de la Dictadura, la recuperación de cientos nietos, la reivindicación de la lucha de madres, abuelas e hijos marcan un hito histórico que es tributo de esta acumulación de fuerzas producida por todos aquellos que a través de la lucha mantuvieron la convicción de la necesidad de sostener la memoria, la verdad y la justicia. Esto Sólo es posible.. SI Miramos el futuro, SI NO NOS QUEDAMOS “PATINANDO EN EL BARRO DE LA HISTORIA” , si nos incluimos y nos situamos en ELLA, como actores directos, en un proceso de UNION Y construcción ,participando en espacios dónde debatir y por sobre todo buscando las maneras más adecuadas de poner en palabras aquello que intentó ser silenciado, para fortalecer esta democracia que logramos construir, defenderla día a día porque es nuestro bien más preciado, en cada ámbito en el que actuamos, PERO HACIENDOLO CON VERDAD Y HONESTIDAD y por sobre todo valorando el respeto, la libertad Y derecho de todos los argentinos. . Historia suena a memoria… y quien no sabe la historia no tiene memoria, no sabe del pasado… entonces no puede vivir el presente… NI AVISORAR EL FUTURO… Entonces….¿Historia para qué? PARA QUE ESTO NO PASE NUNCA MAS.-Silvia Cappelletti-Pte del HCD