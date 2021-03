Pésimo estado de los caminos Rurales en Gral. Alvear

Alvear Vive realizó una recorrida por la zona rural, tomando varios caminos y la verdad es que podemos afirmar que hace meses que ni siquiera anda la máquina moviendo tierra.

El estado de los caminos rurales en Gral. Alvear es pésimo, en algunos casos desastroso. Cabe destacar que en 2020 la pandemia hizo que el área correspondiente no tuviera personal por las cuestiones que son de público conocimiento. Pero también es cierto que el tránsito por los caminos fue Inmensamente menor. Ni hablar del gasto que NO tuvo el Municipio al tener máquinas y Personal parados casi un año, con lo cual luego de la apertura de las actividades y los trabajos pensábamos que a esta altura los caminos estaban en condiciones, pero vemos que el Gobierno Local sigue ahorrando en esa área y no mueven las máquinas.

Cómo se observa en algunas imágenes, el pasto creció considerablemente en medio de la calle y la gramilla de a poco se va comiendo el camino, es una muestra más que clara de la falta de mantenimiento y de alguna manera el abandono.