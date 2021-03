“Hace 5 años que estoy por el Bono. Siendo que estudié y me recibí en mi profesión”

Una jóven de nuestra Ciudad, trabajadora por el bono de hace más de 5 años, quiere contar su historia con toda la comunidad. Debajo les dejamos textual lo que nos envió 👇👇

Hola buenas tardes como estas? Mira justamente hoy vi tu publicacion del tema del bono, Te iba a comentar,No sólo se trabaja en precaricación xq calculo que debe haber mas gente como yo “trabajando por el bono” .. Te comento lo que también está pasando … Que debemos ser varios pero te comento mi historia… Hace aprox 5 años que estoy por el bono Con un estudio … Estudie y me esforcé en estudiar … Logre realizar mis tres años de enfermería en azul … Viaje a dedo cada dia de cursada,y no te voy a mentir había dias que no me llevaba ni para comer xq sinceramente no tenía y siempre dije cada sacrificio tendra su recompensa pero no fue asi. Siempre me tuvieron por la beca comence cuando pagaban 400$ la semana, estudie sacrifique hasta mi nena a dejarla con familiares para darle un futuro para que? Para que me tengan limpiando un edificio xq lo que estudie no me sirvió de nada, porque ya hace bastante estoy como portera en un edificio público, ni siquiera ejerzo mi profesion

Hoy en día nos están pagando a quien trabaja por 6 hs 2400$ sin falta,porque si faltas te descuentan 500$ por día que faltes.

Gracias porque has sido el único que ah dicho la verdad sobre esto y somos mas de 200 trabajando por el bono.

Manifestó la jóven, quienreservar su identidad para no tener problemas en su lugar se trabajo. Al mismo tiempo que nos compartió un posteo de su facebook de hace exactamente un año, dónde contaba algo parecido y aún hoy no tiene respuesta.