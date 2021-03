Empleados por el Bono: Precarización Laboral del Municipio

La Municipalidad de Gral. Alvear, al día de hoy cuenta con cerca de 200 empleados por Beca, más conocido como empleados por el Bono.

Recordemos que la implementación de “Becas” tenía que justamente con eso, el Municipio le pagaba una beca a la Persona que se capacitaba para luego ingresar al Municipio con diferentes conocimientos del área que le tocaba trabajar. Pero como lamentablemente en Alvear todo se modifica, el Gobierno Local utiliza a los Empleados que deberían estar capacitándose para hacerlos trabajar a la par de los Empleados de la planta permanente, en muchos casos, trabajan más que los propios Empleados y por una paga muy inferior, que rosa la indigencia. Y cabe decir que en la mayoría de los casos, sin la protección correspondiente.

Es llamativo el silencio que ejerce la dirigencia Política respecto de este tema, no solo el oficialismo, sino la propia oposición, que no dice nada, no le exige al Gobierno una solución inmediata y el pase de todos los empleados al Municipio. Hay Personas que llevan más de 10 años en esta situación, con la eterna promesa de que “ESTE AÑO TE BLANQUEAMOS”.

Todos los Alvearenses deberíamos exigir que la Política local se ponga de acuerdo y den inmediata solución a las Familias que trabajan por el bono y si no alcanza la plata de las arcas Municipales y bueno, bajarle el sueldo a los cargos políticos y repartirlos en los empleados becados.