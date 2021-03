“Hay un grupo de Compañeros que se está juntando, a discutir sobre el futuro del Peronismo”

En parte de la Entrevista que este medio le realizó al Concejal Ricardo Albano, en un momento le preguntamos sobre las próximas elecciones y del futuro del Peronismo Local. Y esto manifestó 👇👇

“Hay un grupo de Compañeros que se está juntando, han hecho unas 6 reuniones, de las cuales ami me invitaron a una. Y la idea es discutir sobre las problemáticas y necesidades de la comunidad, fundamentalmente desde una mirada Peronista y viendo el futuro del Peronismo en nuestra Ciudad.”

“Principalmente creo que deberían haberse hecho en el seno del Partido y no en un lugar privado. Pero según me contaron el Presidente del Partido Bernabé Leinnen les dijo que el Partido no está en condiciones edilicias para abrirlo y que además estamos en Pandemia.”

“De todas maneras veo positivo que se junten que haya participación, rescatando a los jóvenes que se suman y gente independiente que están interesados en participar en Política.” Enfatizó Albano.