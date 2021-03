DESIGNACIONES DE MÒDULOS FORTE (FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES BONAERENSES)

Secretaría de Asuntos Docentes Distrital informa a los docentes interesados, que podrán postularse a partir del lunes 1º de marzo próximo, para la cobertura de los módulos FORTE que no fueron designados institucionalmente.

LINK: http://servicios.abc.gov.ar/actos.publicos.digitales/

REQUISITOS enmarcados en la Resolución 417/21 :

1. El perfil específico: cada docente se postulará en el IGE cuyo perfil corresponde a su título habilitante y que está definido por el código PID determinado por el equipo directivo del establecimiento educativo.

2. No tener, en todos sus desempeños activos, más de UN (1) CARGO (jornada simple o extendida) o CATORCE (14) MÓDULOS o su equivalente en cargos y módulos. No superar, en todos sus desempeños activos, con la nueva designación ni con otras que acceda con posterioridad y en forma simultánea DOS (2) CARGOS o VEINTIOCHO (28) MÓDULOS. Estos datos serán verificados en el sistema SUNA Y HOST, sólo al docente mejor merituado en cada postulación, de no cumplir este requisito, se pasará al segundo mejor merituado y así sucesivamente.

3. Ser menor de 59 años y 6 meses.

4. Tener condiciones de salud para realizar actividades presenciales no estando alcanzado por los grupos de riesgo establecidos por la Resolución Nº207/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación y, complementariamente, la Resolución Nº 90/2020 del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.IF-2021-02462296-GDEBADPGRHDGCYE) que podrá descargarse desde el portal ABC. SERVICIOS. Para verificar este dato, se solicitará, luego de realizar el orden de mérito, al docente mejor merituado por el correo abc que declaró en su postulación, la Declaración Jurada de salud, de no cumplir este requisito, en 24 hs, se pasará al segundo mejor merituado y así sucesivamente.

SE RECUERDA QUE LOS REQUISITOS SON EXCLUYENTES DE DESIGNACIÓN, POR LO TANTO LOS DOCENTES MERITUADOS, YA SEA POR LISTADO OFICIAL 2021 O POR LISTADO ATR, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUISITOS PARA PODER SER DESIGNADOS.

Agotado los docentes inscriptos en los Listados Oficiales 2021, las Secretarías de Asuntos Docentes deberán solicitar a las Jefaturas Distritales, la nómina de los docentes que pertenecen al programa ATR. Si dentro de los postulantes se encuentra alguno que coincida con esa nómina, se priorizará su designación conforme al porcentaje de materias aprobadas

ARTÍCULO 8º: Establecer que se podrá designar en los MÓDULOS PRESENCIALES DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS a docentes que cumplan los siguientes

requisitos:

a. Tener el perfil específico de acuerdo a los saberes prioritarios y nivel de enseñanza a fortalecer.

b. No tener, en todos sus desempeños activos, más de UN (1) CARGO (jornada simple o extendida) o CATORCE (14) MODULOS o su equivalente en cargos y módulos.

c. No superar, en todos sus desempeños activos, con la nueva designación ni con otras que tome con posterioridad y en forma simultánea DOS (2) CARGOS o VEINTIOCHO (28) MODULOS.

d. Ser menor de 59 años y 6 meses.

e. Tener condiciones de salud para realizar actividades presenciales no estando alcanzado por los grupos de riesgo establecidos por la Resolución Nº207/2020 del Ministerio de Trabajo de la

Nación y, complementariamente, la Resolución Nº 90/2020 del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 9º: Establecer que la priorización en la designación de los MÓDULOS PRESENCIALES DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS, de quienes cumplan con lo establecido en el artículo 8º, se realizará:

– En caso que las actividades no puedan ser cubiertas por docentes del establecimiento educativo, se cubrirán a través de convocatorias por Acto Público Digital.

A tal fin se elaborará un Listado Especial para la posible cobertura de estos cargos por aquellos docentes que no estén inscriptos en los Listados Oficiales 2021. Será requisito para la inscripción en el

Listado Especial tener por lo menos aprobadas el CINCUENTA PORCIENTO (50%) de las materias de la formación docente.

A los fines de la selección de postulantes del Listado Especial se priorizará en su selección a los y las estudiantes hayan participado del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS Y LA REVINCULACION (ATR) creado por la Resolución Nº 1819/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación.