ATENCION: ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2021 – 1º SECCIÓN NIVEL INICIA, COLEGIO CARMEN A. MICHEO

La Dirección del Colegio “Carmen A. Micheo”, informa que se abre

la inscripción para la Primera Sección del Nivel Inicial

según el siguiente cronograma:

➢ Miércoles 11 de noviembre

De 14.00 a 16 hs: hermanos de alumnos que se encuentran en

este establecimiento e hijos de docentes de este Colegio. Dado

la situación que estamos viviendo debido a la pandemia solo deben

asistir aquellos que no han enviado la documentación en la pre-

inscripción realizada a través de la encuesta. Deberán llevar la

fotocopia del documento en un folio, entrar al establecimiento con

barbijo y cumpliendo los protocolos establecidos en cuanto a

distanciamiento y medidas de cuidado personal.

➢ Jueves 12 de Noviembre

De 14:00 a 16 hs hijos de ex alumnos de la Institución.,

Concurrir con fotocopia de DNI , colocado en un folio e ingresar al

establecimiento con barbijo y cumpliendo los protocolos establecidos

en cuanto a distanciamiento y cuidado personal.

➢ Viernes 13 de Noviembre

DE 14 A 16 hs: inscripción para quienes no cumplen las

dos condiciones anteriores. Se inscribirá a todos y el ingreso

dependerá del número de vacantes que queden disponibles, luego de

ser inscriptos hermanos, hijos de docentes e hijos de ex alumnos. En

el caso de quedar vacantes, el otorgamiento de las mismas se realizará

por sorteo público.

La Dirección

General Alvear, 8/11/2020