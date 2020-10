SABÍAS QUE EL MONUMENTO A LA MADRE Y EL BUSTO AL DR. BERNARDINO ALTHABE SON ESCULTURAS DE UN GRAN ESCULTOR ARGENTINO?

PatrimonioHistóricoAlvearense #PatrimonioDeLosAlvearenses

Adriana Sánchez

Hace unos días atrás mi querida amiga y ex compañera de escuela, la historiadora Lis Solé compartió un video invitando a rescatar nuestro patrimonio histórico. Una propuesta que me encantó, porque soy una de esas personas alvearenses que ven con dolor como se borran los vestigios del pasado que tanto tienen para contar, sin consideración por su valor histórico, en lugar de convertirlos en emblemas turísticos para nuestra ciudad, señalándolos, jerarquizando su presencia y contando su historia, que es nuestra historia, que marca un tiempo con sus costumbres, que nos dice de cómo fue el camino que nuestro pueblo transitó para llegar al presente.

Motivada por esa propuesta me puse a buscar entre el material que hace mucho recopilé para un proyecto que luego no se pudo concretar, y encontré algunas cosas para cooperar con Lis. Entre esas cosas estaba la foto del monumento a la Madre que se encuentra entre el edificio de la municipalidad y el Concejo Escolar / Escuela Nº 1 Un hermoso monumento que queda escondido por esa bella fuente por delante. ¡Un lugar por donde se pasa y no se presta atención, porque uno ya sabe que están ahí, pero también porque no tenemos cultura de apreciar lo nuestro… qué pena!

El monumento a la Madre fue esculpido por el mismo artista que realizó la obra del busto del Dr. Bernardino Althabe (adquirido por suscripción popular y entregado a la municipalidad el 14 de mayo de 1959), que se encuentra muy cerquita, en la esquina de la Avenida San Martín e Hipólito Irigoyen de la plaza principal, y fue inaugurado el 8 de diciembre de 1964

Luis Perlotti tuvo a cargo la realización de ambos, y cuánto, cuánto se han ignorado este como otros datos a la hora de aprender nuestra historia. (Quizás por eso celebro las ricas investigaciones de Lis, que tanto aportan y develan). ¡Vuelvo a decir… qué pena! Porque todo lo que se ignora, casi como a propósito, es de lo que nos privamos de apreciar y cuidar, la ignorancia nos mata y condena nuestro pasado histórico al olvido y consecuente destrucción.

EL PROYECTO DEL MONUMENTO A LA MADRE

El 20 de octubre de 1963 se colocó la piedra fundamental del Monumento a la madre conjuntamente con la piedra se puso un pergamino con firmas, un ejemplar del diario El independiente una moneda emisión 1963 y el brazalete de la primera comunión que tomó el reverendo padre Miguel Ferrari en 1917, la iniciativa se debió a los ex alumnos de la escuela Nº 1, Celmira Campoy y Raúl E. Sivero. El Monumento a la madre fue inaugurado el 8 de diciembre de 1964-

En los archivos de la Escuela Nº 1, se encuentran las copias de las actas que se labraron con motivo de la creación de este monumento.

El Acta Nº 1, se refiere a la primera convocatoria para tratar el tema por parte de la directora de la Escuela, el día 20 de noviembre de 1962, a las 18;15 hs., en el edificio de la escuela. Asistiendo a la misma los vecinos invitados a participar. En el acta se deja constancia del objetivo de levantar un monumento a la madre con la cooperación de las asociaciones de ayuda escolar, las diversas instituciones locales y el vecindario en general un monumento a la madre que en un primer momento se pensó en colocar en la plaza principal. Dicha moción fue aprobada en forma unánime por los presentes que de inmediato se organizaron en una Comisión Directiva Pro Monumento siendo sus integrantes:

Presidente Aída Z. T. de Alonso

Vicepresidente Dr. Bernardino Althabe

Secretaria Celmira J, Campoy

Prosecretaria Carmen CD de Rosales

Tesorero Raúl Sivero

Protesorero Santiago de Paz

Vocales Jorge O. Vignolles, Enrique López, Angélica Vera. María A. C. de Torres. Cora O. de López y Juana M. de Giavino,

Seguidamente se decide la apertura de un libro de actas, encomendado a la secretaria y el tesorero deberá solicitar al Banco Provincia una cuenta corriente donde se depositarán las donaciones, habilitándose además un cuaderno especial en donde constarán los nombres de los donantes y la cantidad recibida. Se proyecta una campaña publicitaria acorde a aquellos tiempos en donde el boca en boca funcionaba a la perfección, como así también su difusión por el diario El Independiente.

En cuanto a la construcción del monumento se solicitaron precios de los monumentos de mármol bronce o piedra, en los negocios del ramo de la capital Federal-

La reunión finalizó a las 19:20 horas.

Las actas número dos al número 16 inclusive, se enumeran los pasos y trabajos que fueron dando hasta concretar tan ansiado proyecto.

El 10 de septiembre de 1964, se realiza la última reunión con tal fin, y se deja constancia de todo lo recaudado y gastado en el Acta Nº 16.

El Tesorero de la CD, Raúl Sivero presenta en esa ocasión el balance del dinero recaudado y los gastos con los que se solventó el proyecto

ENTRADAS

Donaciones e intereses ……..192 287,44$

Municipalidad …………………… 40000$

TOTAL………………………….. 232287,44$

SALIDAS

pagado al Señor Perlotti ………..200,000$

Casa Bogiolo ………………………….330

Tienda La Libertad………………………. 22

Tienda La Libertad—————————- 44

Broncería Artemar……………………… 500

El Independiente………………………… 300

Hotel Español ……………………………2100

Sara V.de Marcos ……………………….1980

Difusora Clarín…………………………… 1200

Casa Pacho………………………………….720

Ángel Fragesse…………………………… 210

TOTAL…………………………………… 207 406$

Quedando un saldo 24881,44$ , que se repartieron entre las tres asociaciones escolares de la Escuela Nº 1, 8293,81$ a la comisión ex alumnos para la compra de un Busto de Sarmiento; 8293,81$ al Club de madres Santa Marta para el pago de un mes de pan y 8293,81$ para la Asociación Cooperadora para la compra de ropa útiles y calzado.

Ese día la reunión finalizó a las 20 hs., momento en que se da por disuelta la Comisión Pro Monumento, firmando la presidente Aída Z. T de Alonso, la secretaria, Celmira Campoy y el tesorero, Raúl Sivero.

La autorización del HCD, se encuentra registrada en la Ordenanza 335 del 14 de noviembre de 1963

EL AUTOR, LUIS PERLOTTI

Luis Perlotti fue un gran escultor argentino, que nació en Buenos Aires el 23 de junio de 1890. Provenía de una familia de inmigrantes italianos, de padre zapatero y madre modista, realizó sus primeros estudios como artesano y escultor en la mutual Unione e Benevolenza donde preparó su ingreso a la Academia Nacional de Bellas Artes.

En 1969, Perlotti donó su casa-taller (y todo el patrimonio in situ el cual estaba constituido por 900 piezas: tallas de madera, mármol, bronces, cerámicas y piedras reconstituida que componen la exposición permanente y abarca todos los géneros escultórico, comprendiendo retratos, escultura indigenista, cerámicas y desnudos) a la Ciudad de Buenos Aires para convertirla en museo, el cual se modificó para convertirlo ya que era una residencia familiar construida en el año 1949, reconstrucción en la que se respetó el taller donde Perlotti trabajaba y la fachada de la casa.

Poco después. el 25 de enero de 1969 a los 78 años, (cinco años después de la inauguración del monumento a la Madre), murió en un accidente de automóvil en Punta del Este, Uruguay.

Integró un grupo de artistas con Benito Quinquela Martín, Alfonsina Storni (a quién le levantó su famoso monumento), entre otros, que solían reunirse en la célebre “peña” del Café Tortoni.

Estudios

Al morir su madre en 1899 (Perlotti tenía entonces apenas 9 años), y para contribuir a la economía familiar, trabajó como peón en varias fábricas, entre ellas la cristalería Rigolleau. Luego pasó a una ebanistería, donde aprendió el oficio, al tiempo que asistía a los cursos nocturnos de dibujo en Unione e Benevolenza y a los talleres de la Asociación Estímulo de Bellas Artes, donde preparó su ingreso a la Academia Nacional. Allí tuvo como maestros a Pío Collivadino, Pablo Ripamonti y, en escultura, a Lucio Correa Morales. Realizó pequeñas obras y bustos por encargo, entre ellos “El tambor de Tacuarí” y un par de efigies de Sarmiento encargadas por el Colegio Militar y la Escuela Naval.

Se vinculó con un grupo de artistas, entre ellos Benito Quinquela Martín, e ingresó en el Ministerio de Agricultura, donde cumplió funciones de dibujante y tallista.

En estas circunstancias conoció a Eduardo Holmberg y Juan B. Ambrosetti, quienes lo alentaron a estudiar las tradiciones y la historia nativa americana, inclinación que también le fue fomentada por el escritor Ricardo Rojas.

El fervor por la ilustración de temas autóctonos se reafirmó en su amistad con el perito Moreno, quien se convirtió en una de sus fuentes informativas acerca de la vida, costumbres, tradiciones y cultura de los indígenas. Buscó tipos para servirse de modelo y viajó al interior argentino para afirmar su vocación por la temática.

Comenzó a recibir encargos diversos, tanto de instituciones como de particulares, en forma regular e inició la labor docente.

Sus obras engalanan las plazas de muchas ciudades de nuestro país, quizás uno de los más vistos sea el de Alfonsina Storni en Mar del Plata, en el lugar donde se suicidó. Monumentos a la Madre esculpidos por Perlotti hay muchos, en Lobos, Ramallo, Jujuy, el de Plaza Miserere. Al final se puede ver en forma extendida algunas de las más destacadas entre sus numerosos trabajos.

Dentro de su prolífica obra, su preferida por encima de todas es la escultura de la Madre que se encuentra en Plaza Miserere de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado el 16 de octubre de 1966, con la presencia misma del escultor, representando nada más ni nada menos que a su madre y a su hermano como se veían mientras esperaban el subte en la estación Once para ir al centro a vender las costuras que confeccionaban en su casa de la calle Alsina.

En el sitio web de Argentina.gob.ar, se destaca particularmente a Luis Perlotti como el escultor de la identidad originaria, y en la misma se puede leer lo siguiente: “ El Palacio de Hacienda ha sabido acuñar varios trabajos del escultor, es así que uno cuando recorre el Ministerio puede apreciar, por ejemplo en el 5° piso, un Busto del General San Martín en el descanso de los ascensores, como así también, el Cofre Portabanderas -cuyo bien cultural tiene la particularidad fue un trabajo encargado para la inauguración del Ministerio, pero con el aporte de todos los empleados de la cartera económica- y finalmente un Busto de Vicente López en el Salón Scalabrini Ortiz

Por ello, el Palacio de Hacienda tiene el privilegio entre su colección de poseer siete obras del escultor que ha marcado una época dentro de la plástica argentina, y que hasta el día de hoy es un referente en la técnica escultórica. “

Si tu interés por esta nota, te hizo llegar hasta acá, estarás tan estupefacto como yo. Tenemos obras de arte de un destacado artista argentino que nunca recibieron la importancia que merecían. Tenemos mucho, pero mucho por conocer sobre nuestro pasado que lo enriquecen y le dan un nuevo y distinguido valor. Quizás de pronto el museo Luis Perlotti sea considerado como punto de interés para los futuros viajes escolares de nuestro distrito y les permita maravillarse y apreciar la vasta obra del autor de cual se nutre también nuestro patrimonio histórico.

El próximo 8 de diciembre el Monumento a la Madre, cumple 56 años, viendo hacia atrás, hacia su nacimiento uno puede ver la iniciativa del pueblo de aquel tiempo, por dejar huella del paso de nuestra historia a través de monumentos, bustos y monolitos, su capacidad organizativa y de gestión con celeridad y transparencia. Uno puede ver en definitiva un gran respeto por nuestra cultura histórica, esos lazos invisibles que deberían unir a la comunidad con el correr de los años..

Todas estas obras nos hablan de personas que por algún motivo se destacaron y merecieron su homenaje, como el busto al Dr. Bernardino Althabe, también nos hablan de sus acciones, de momentos, de un tiempo muy distinto al presente, de un tiempo que permitió construir para el futuro. Hoy todas esas obras no son cosa del pasado, son nuestra historia.

ANEXO OBRAS DE LUIS PERLOTTI

Existen obras suyas expuestas permanentemente en público en:

• Ciudad de Buenos Aires:

o Plaza Primera Junta: Monumento al barrio de Caballito (incluye una réplica de la veleta histórica que dio nombre al barrio) y dos bajorrelieves. La veleta fue terminada luego de su muerte por su discípulo Juan Carlos Ferraro.

o Caminito: Busto de Juan de Dios Filiberto

o Café Tortoni: Busto de Juan de Dios Filiberto

o Parque Los Andes: Monumento a Los Andes. El monumento Los Andes, fue realizado en bronce en 1941 por Perlotti y representa a las etnias Calchaquí, Tehuelche y Ona, que de norte a sur habitaron la zona de la cordillera andina.

o Estación Plaza Miserere (línea A de subterráneo): Monumento a la Madre.

• Mar del Plata:

o Monumento a Alfonsina Storni: ubicada frente al mar, en la avenida costanera Peralta Ramos de La Perla, donde la famosa poetisa se suicidó. Creada en 1942, la figura tallada en la piedra está acompañada por los versos del poema “Dolor”, escrito por la escritora en 1925.

o Monumento a Florentino Ameghino. Ubicado también en el bulevar Peralta Ramos.

• Bragado:

o Monumento a Eugenio del Busto (fundador de la ciudad) en la Plaza 25 de Mayo.

• Suipacha (Buenos Aires):

o Monumento a José de San Martín en la Plaza Balcarce.

• Fortín Olavarría (Buenos Aires):

o Busto de José de San Martín en la Plaza principal fechado en el año 1943.

• La Rioja:

o Monumento al indio Diaguita.

• Puerto Madryn (Chubut):

o Monumento a los Galeses: ubicado en la rambla, recuerda la llegada de los primeros inmigrantes galeses a la región. La rambla es obra del arquitecto Tomislao F. Boric. Fue inaugurado el 28 de julio de 1965.

He concebido el monumento a los Galeses con una gran base que tiene la forma de un paralelepípedo ascendente. Sobre la parte superior he puesto una figura de mujer, de tres metros de altura, que simboliza el espíritu de la gesta galesa, en la cual las mujeres lucharon junto a los hombres, con incomparable sacrificio. En uno de los dos relieves, se evoca el desembarco. Encabeza el grupo de colonos el pastor, con la Biblia en la mano, seguido del grupo de hombres, mujeres y niños, que traen sus instrumentos de artesanía y labranza. El más viejo de los labradores, en actitud reverente, besa la tierra. A lo lejos, en el mar, se ve la silueta del velero Mimosa, que los trajo de su patria. El otro relieve representa al Tehuelche, hijo de la tierra, tendiendo su mano de paz a los recién llegados. Este detalle debe destacarse, pues el nativo de la Patagonia, lejos de obstaculizarlos, ayudó a los colonos, aleccionándolos en el conocimiento del medio.1

• Monumento al Indio Tehuelche, ubicado en Punta Cuevas, al sur de la ciudad.

• Ciudad de Paraná (Entre Ríos):

o La danza de la flecha: en la rotonda del cruce de las calles Intendente Bertozzi y Avenida Rivadavia. Se trata de una escultura de un indígena de dos metros de alto. Fue instalada en 1933. La obra recibió el Primer Premio en la Exposición Municipal de Buenos Aires de 1927 y al año siguiente una medalla de oro en Sevilla.2

• Provincia de Buenos Aires:

El Tambor de Tacuarí: La pieza original fue realizada en yeso en el año 1929 y se encuentra en la calle Camargo frente a la seccional de Policía 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta pieza se realizaron tres copias en bronce que se encuentran distribuidas en distintos puntos del país; uno en Concepción del Uruguay, Entre Ríos; otro en el portal de entrada del Círculo Militar y el tercero en el Colegio Militar de la Nación en la ciudad de El Palomar. Dichas copias fueron hechas por encargo al Arsenal de Guerra.

Monumento a la Serenidad: Por iniciativa del entonces director CR Francisco Reynolds se erigió en 1931, en el predio que ocupaba el Colegio Militar de la Nación en San Martín, el monumento a la Serenidad, consagrado “a los cadetes que murieron siendo una bella esperanza de la patria”. Este cenotafio fue trasladado al edificio del Palomar, el 8 de diciembre de 1938 por el director CR Juan Nerón Tonazzi. En la ceremonia se entronizó en el mismo una imagen de la Virgen del Carmen, “Patrona del Ejército de Los Andes”, a la que se designó como protectora del Colegio Militar. En el año 2004 por decisión del director CR Raúl Horacio Gallardo, se agregan al monumento dos esculturas de gran tamaño que representan a dos cadetes con equipo de combate, apoyados en un fusil Mauser cada uno, con la cabeza gacha en actitud de meditación. Todo el conjunto fue realizado por Luis Perlotti

Ciudad de Ramallo. Pcia de Buenos Aires.

Monumento a la Madre.

Plaza central José María Bustos, en el lugar se lo conoce como Pepa y fue inaugurado el 16 de octubre de 1960.