Resultados de la décima sesión del HCD

Parte de Prensa de la DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 20 de Octubre de 2020.

ORDEN DEL DIA



Moción de privilegio: Solicitada por el Concejal Esnaola, quien en nombre del Bloque de Juntos Por el Cambio, manifestó los motivos que obligaron a suspender la Sesión convocada para el 08 de Octubre próximo pasado. En primer término, se refirió al resultado de Covid-19 positivo de dos trabajadoras del HCD, obligando a aislarse a tres miembros del mismo, Impidiendo su normal funcionamiento. Del mismo modo, el concejal Alaníz, y por lo expresado por el Sr. Intendente Municipal a distintos medios periodísticos, aseguró que el Concejo no sesionaba por estar impedido, no por falta de voluntad. Además enfatizó que para la sesión suspendida no se encontraba en el orden del día los expedientes que el mandatario comunal exigía. Del mismo modo solicitó que se respete la institucionalidad del HCD, y el trato que se dispensa a los concejales.



Consideración del Acta Nº 734 de 2020.

Aprobado por unanimidad.



Correspondencia de vecinos.

Pasadas a comisiones para su tratamiento



Expte. Nº 4039-15171/2020 presentado por el Depto. Ejecutivo referente a: “Convalidar el Decreto Nº 418/2020 COVID-19 Adhesión al Decreto Nacional Nº 754/2020. Establece días y horarios de aperturas para distintas actividades”.

Unificado con el punto 11.



Expte. Nº 4039-15176/2020 presentado por el Depto. Ejecutivo referente a: “Incremento Salarial del 10% del sueldo básico al Personal Municipal y Guardias Médicas a partir del 1º de septiembre de 2020”.

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



Expte. Nº 4039-15180/2020 presentado por el Depto. Ejecutivo referente a: “Convalidación Contratos de Locación Inmuebles”.

Paso al Concejo en Comisión.



Proyecto de Resolución presentado por el Bloque “Juntos por el Cambio”: “Solicitar al Depto. Ejecutivo el inicio de trámite, ante la Subsecretaría de Políticas de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación, en las 5 hectáreas de su propiedad para su desarrollo urbano (Quinta 201)”, a fin de obtener la financiación para dotar de servicios los mismos.

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos por el Cambio: “Solicitar al Depto. Ejecutivo Municipal, proceda a la liquidación y/o venta de los lotes de propiedad de la Municipalidad de General Alvear en el Barrio Obrero, destinando el producto de la subasta de los mismos, a la adquisición de inmuebles de mayor superficie (quinta), con el fin de desarrollar urbanísticamente los mismos, y que sirvan para vivienda u otras prioridades del Banco Municipal de Tierras.

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos: “Solicitar al Depto. Ejecutivo gestione la reanudación del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros”, dado que en éstos tiempos de pandemia resulta más adecuado, no solo por costos, sino también por reunir condiciones más adecuadas respecto al distanciamiento y aireación.

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



Expte. Nº 4039-15190/2020 presentado por el Depto. Ejecutivo referente a: Convalidación convenio con Municipalidad Gral. Alvear y Ministerio de Infraestructura “Sala para Tomógrafo Hospital Bernardino Rivadavia”.

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



Expte. Nº 4039-15191/2020 presentado por el Depto. Ejecutivo referente a: “Convalidación convenio con Ministerio de Infraestructura y Municipalidad “Ampliación de los Consultorios Externos Hospital Municipal”

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



Expte. Nº 4039-15193/2020 presentado por el depto. Ejecutivo referente a: “Convalidar Decreto Nº 456/2020 Adhesión al Decreto Nº 792/2020 Establece días y horarios de apertura distintas actividades”.

Aprobado por unanimidad. Sobre tablas.



DICTAMENES DE COMISION.

Showroom

Aprobado por unanimidad.

Banco De Leña.

Aprobado por unanimidad.

Internet Integral.

Aprobado por unanimidad.

Cartelería en Avenida 9 De Julio.

Aprobado por unanimidad.



Moción de Privilegio: solicitada por la concejal Gabriela Sivero referente a el “Mes de concientización del Cáncer de Mama”, destacando la importancia de realizar lo que se conoce como prevención secundaria, que consiste en el diagnostico precoz de la enfermedad, para comenzar con los tratamientos en sus etapas iníciales, con terapias menos agresivas y con mejores resultados.



