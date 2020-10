Saladillo: Una enfermera inventó que tenía VIH e hizo que pierda su trabajo

Agustina tenía trabajo cuidando niños, lo perdió luego de que alguien difamara que tenía VIH.

“Hasta hace exactamente una semana, a pesar de tantas cosas que me ha tocado pasar con 22 años, creía y sostenía que la gente hacía cosas malas porque alguien los había dañado y solo eso habían aprendido, porque les faltaría amor, no sé, intentando buscarle algo que justifique dichas acciones.

Hace unas tres semanas había conseguido un laburito, cuidando dos criaturas, todo bien. Hasta hace poco más de una semana, mas precisamente el 30 de septiembre, que los cuide como venía haciendo y cuando yo me iba los chicos iban con su abuela porque iba una enfermera de nuestra localidad a su casa e iba a vacunarlos. Jueves no trabaje porque “seguían doloridos”, viernes tampoco porque pasarían el día con su abuela. A lo que ya bastante frustrada por no saber qué pasaba aunque me decían que estaba todo bien, el sábado 3 de octubre, me entero que esta enfermera había dicho en la casa de esta mujer principalmente, que YO, AGUSTINA JIMÉNEZ, ERA UN PELIGRO PARA SUS NIETOS Y PARA EL PADRE DE LAS CRIATURAS, YA QUE ERA VIH POSITIVO (SIDA). Y QUE OBVIAMENTE SABÍA POR SER UNA ENFERMERA QUE TRABAJA EN LOS CAPS (en el de mi barrio) Y VE TODOS LOS PAPELES Y RESULTADOS QUE PASAN POR AHÍ.

Obviamente hay gente que cree y que no, pero sé que no solo ahí fue a hablar esto.

No voy a dar nombres aún, pero sé quien sos y para mi fortuna tengo que verte esta semana. El lunes tengo que encontrarme y entregarle una carta al director del hospital de Saladillo, y luego de hacer eso voy a hacer la denuncia penal correspondiente, por difamación hacia mi persona diciendo este tipo de cosas y siendo un personal de la salud, y más aún por ser mentira. Y cuando tenga todo hecho, voy a adjuntar foto de todos los papeles y foto de esta mujer. Que no tengo palabras para describirla.

Hace una semana cargo con una impotencia que no sé como describir, y que tuve la suerte de no encontrarla porque no sé como voy a reaccionar cuando la vea.

Si pueden compartir la publicación se lo agradezco, ojala llegue a verla.”

Gentileza: Saladillo Diario