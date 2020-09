General Alvear. Cierre de Inscripción: Juegos Bonaerenses Edición Virtual

Las direcciones de Educación y de Cultura de la Municipalidad de General Alvear invitan a participar de los Juegos Bonaerenses 2020, edición virtual.

Fecha de cierre de inscripción: 30 de Septiembre.

Habrá tres categorías: Adultos Mayores, Juveniles y Personas con Discapacidad

Juveniles

Dibujo: Sub 15 y Sub 18

Pintura: Sub 15 y Sub 18

Objeto Tridimensional: Sub 15 y Sub 18

Fotografía digital: categoría única

Video minuto: Categoría única

Cuento: Sub 15 y Sub 18

Poesía: Sub 15 y Sub 18

Solista Vocal: Sub 15 y Sub 18

Stand Up: Categoría única

Free Style: Categoría única

Malambo: Sub 15

Categoría Sub 15 (2005, 2006,2007 y 2008)

Categoría Sub 18 (2002,2003 y 2004)

Única (Nacidos entre el 2002 y 2008 inclusive)

Juveniles PCD

Categoría única (Los nacidos en el año 2008 inclusive y anteriores)

Pintura

Fotografía digital

Malambo

Narración Oral

Canto

Adultos Mayores

Categoría única (Nacidos en el año 1960 inclusive y anteriores)

Dibujo

Pintura

Objeto Tridimensional

Cuento

Poesía

Solista Vocal

Contactos:

Dirección de Cultura

Mail: culturaalvear@gmail.com

Facebook:

Cultura Alvear BA

Instagram: Cultura Alvear

Cel. y WhatsApp: 2345-412921

Dirección de educación:

Mail: edualvear.muni@gmail.com

Facebook:

Educación Alvear y Musi Alvear

Instagram: Educación Alvear y Musi Alvear

Cel. y WhatsApp: 2345-506163

Si sos menor de edad debes adjuntar el DNI de ambos lados de un responsable mayor