Beatriz Magan, delegada de Del Valle: “No hay casos positivos en el Colegio Saleciano, ni en el Pueblo de Del Valle”

A raíz de consultas que tuvimos a lo largo de la semana, de vecinos que nos preguntaban si sabíamos algo de un supuesto brote de coronavirus en el colegio Saleciano de Del Valle, AlvearVive se puso en contacto con la delegada de la comunidad, la señora Beatriz Magan, quien gentilmente nos atendió y nos dijo lo siguiente:

“No no, no hay ningún brote de coronavirus en el colegio, es más no hay ningún caso positivo ni en el colegio, ni en el Pueblo de Del Valle.”

“Afortunadamente y gracias a las medidas que se han adoptado hace ya seis meses, Del Valle no tiene ni tuvo hasta el momento ningún positivo de Covid19.”

“Si hay personas aisladas por haber venido de lugares de contagio, también se le hizo hisopados a varias Personas, pero afortunadamente no hay casos positivos hasta el momento.”

“Posiblemente pueda llegar, porque es un virus que tiene algo poder de contagio, pero hasta el momento, gracias a dios estamos en cero positivos.”

Fueron las palabras de la Delegada Beatriz Magan, quien despejó cualquier duda o versión que podía circular.